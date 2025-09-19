Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Mike Waltz je novým americkým veľvyslancom pri OSN

TASR

WASHINGTON - Americký Senát potvrdil v piatok Mikea Waltza, bývalého poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť, ako veľvyslanca Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov. Informuje AP a stanica CBS News.

Hlasovanie v pomere 47 ku 43 sa konalo len niekoľko dní pred začiatkom Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, na ktorom sa zídu svetoví lídri a ich zástupcovia. Post amerického veľvyslanca pri OSN - posledného člena Trumpovho kabinetu, ktorý bol potvrdený - bol neobsadený osem mesiacov. CBS objasňuje, že USA tak nemali hlavného zástupcu na jednej z najvýznamnejších svetových scén, zatiaľ čo vo svete prebiehalo niekoľko medzinárodných kríz.

Waltz bol v tomto roku poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť, avšak šéf Bieleho domu v máji oznámil, že Waltz opustí svoj post a zároveň avizoval jeho nomináciu na nového veľvyslanca USA pri OSN.

Pred svojím odchodom z funkcie sa Waltz stal stredobodom pozornosti pre škandál súvisiaci s konverzáciou predstaviteľov Trumpovej administratívy v uzavretej četovacej skupine v komerčnej aplikácii Signal, kam nedopatrením pozval aj šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga. V nej sa diskutovalo o pripravovaných útokoch na Jemen, ku ktorým napokon skutočne došlo 15. marca. Waltz za vytvorenie skupiny, do ktorej pridal Goldberga, prevzal plnú zodpovednosť.

Waltz sa podľa CBS News ujíma novej funkcie v čase, keď narastá Trumpova frustrácia z Ruska pre jeho odmietnutie ukončiť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine. USA sa tiež usilujú o zvládnutie napätia s Čínou a Iránom a rokujú o ukončení vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorá si za viac ako 23 mesiacov vyžiadala vyše 65.000 mŕtvych a spôsobila hladomor a katastrofálnu humanitárnu krízu.

Nový veľvyslanec USA pri OSN počas svojho vypočúvania povedal senátorom, že OSN potrebuje „rozsiahlu“ reformu a zároveň vyhlásil, že je tam „dôležitá a zmysluplná práca, ktorú je potrebné vykonať“.

„Mali by sme mať na svete jedno miesto, kde môže rozprávať každý, kde sa môžu Čína, Rusko, Európa a rozvojový stret stretnúť a riešiť konflikty,“ povedal Waltz. Okrem toho konštatoval, že OSN sa po 80 rokoch odklonila od svojho základného poslania - budovania mieru.

