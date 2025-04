Špekulácie o Muskovom odchode: TOTO je vraj skutočný dôvod, prečo musí skončiť! Prehovoril Biely dom aj miliardár

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh, File)

Bratislava – Sú jeho dni zrátane? Miliardár Elon Musk, ktorý stojí za firmami Tesla či SpaceX sa po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu postavil do čela novovzniknutého Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Jeho pôsobenie je od začiatok vnímané rozporuplne a býva často predmetom kritiky. V posledných dňoch sa čoraz častejšie hovorí o tom, že Muskove dni v Bielom dome sú zrátané. Korešponduje to s tým, že oficiálne by mu mal v máji končiť mandát. Objavili sa však aj nepotvrdené zákulisné informácie, podľa ktorých majú byť za odchodom Muska aj nezhody s inými členmi Trumpovho tímu. Biely dom však správy o Muskovom odchode poprel.

archívne video

Fico má za sebou prvý deň konzervatívnej konferencie vo Washingtone: Využil ho na rozhovor s miliardárom Muskom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Americký prezident postavil Muska do čela DOGE v januári, keď sa zhostil úradu. Miliardár má spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry ako takzvaný špeciálny zamestnanec vlády s úväzkom na 130 dní. Z toho vyplýva, že skončiť by mohol koncom mája. Nahrávali tomu aj nedávne vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Musk má "veľkú spoločnosť, ktorú musí riadiť, a tak sa v určitom okamihu vráti späť.“ Magazín Politico následne v stredu s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdil, že Trump mal členom svojej administratívy a ďalším blízkym osobám povedať, že miliardár čoskoro odíde zo svojej funkcie vo vláde a vráti sa k podnikaniu.

Na jeho odchode z DOGE sa s Trumpom podľa Politica dohodli v posledných dňoch. Tri zdroje magazínu tvrdia, že Trump je s prácou Muska i ním vedeného úradu naďalej spokojný, ale obaja sa zhodli, že sa Musk čoskoro vráti k svojim podnikom a zaujme pre vládu iba podpornú úlohu.

Miliardár ešte minulý týždeň v súvislosti so spomínaným májom uviedol, že "v tomto časovom rámci dokončíme väčšinu práce potrebnej na zníženie deficitu o jeden bilión dolárov. To by sedelo so 130-denným obdobím, po ktorom by mal jeho mandát skončiť. Tlačiť na Muskov koniec v Bielom dome majú údajne aj jeho investori.

Biely dom správy o Muskovom odchode oficiálne poprel, podľa hovorkyne Karoline Leavittovej odíde až po dokončení svojej práce. Pripomenula tiež, že Trump i Musk dali verejne najavo, že Musk z verejnej služby odíde až po dokončení svojej práce. Musk informácie o jeho konci označil za "fake news."

Elon Musk so synom a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Neobľúbený?

Ako podotkla agentúra Reuters, Muskov možný odchod neznamená aj koniec DOGE. Mandát tohto úradu vyprší 4. júla 2026 na základe nariadenia, ktoré Trump podpísal 20. januára. Táto správa však prichádza v čase, keď sú niektorí členovia Trumpovej administratívy i mnohí ďalší spojenci frustrovaní z Muskovej nepredvídateľnosti a miliardára čoraz viac považujú za politickú príťaž.

Práve miliardárova „neobľúbenosť“ má byť podľa špekulácii dôvodom jeho blížiaceho sa konca. Daily Mail priniesol informáciu, že miliardár sa mal opakovane pohádať so šéfkou štábu Bieleho domu Susie Wiles. Mnohým členom Trumpovho tímu mala prekážať aj prítomnosť Muskovho syna X (4) v Bielom dome a miliardára obviňovali z neprofesionality. Poslednou kvapkou mala byť údajne verejná hádka Muska s influencerkou Ashley St. Clair pre výživné na jej dieťa, ktorého otcom má byť práve najbohatší muž planéty.