Trest pre Muska! EÚ chystá pre sieť X pokutu vo výške vyše miliardy dolárov

Elon Musk (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

BRUSEL - Európska komisia sa chystá udeliť pokutu v možnej výške vyše miliardy dolárov sociálnej sieti X vlastnenej miliardárom a blízkym spolupracovníkom amerického prezidenta Donalda Trumpa Elonom Muskom. Napísal to vo štvrtok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na viacero nemenovaných činiteľov Európskej únie. Finančná sankcia má byť prvým veľkým trestom za nedodržiavanie nových únijných pravidiel, ktoré sú súčasťou boja proti dezinformáciám a nelegálnym príspevkom na internete.