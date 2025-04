Matrona Moskovská je významnou sväticou. (Zdroj: wikimedia)

Vojna, ktorá nie je vojnou

Matrona Moskovská údajne varovala: „Bez vojny je vojna.“ Podľa nej však smrť ľudstva nepríde v dôsledku ozbrojeného konfliktu, ale niečoho menej hmatateľného, píše portál LifeRU.

V dobe prudkého rozmachu umelej inteligencie a neustále sa vyvíjajúcich komunikačných technológií sa mnohí domnievajú, že Matrona predpovedala neobvyklú, no rovnako ničivú vojnu. Táto ruská pravoslávna svätica, ktorá bola kanonizovaná v roku 1999, však zároveň povzbudzovala svojich krajanov slovami: „Ľudia sa znovuzrodia na vlne pravoslávia. Nemusíme dlho čakať, buďte trpezliví.“

Rusko a jeho spojenci

Prorokyňa naznačila konečné víťazstvo Ruska, pričom prokremeľské médiá tvrdia, že mu na pomoc prídu východní spojenci ako Čína a India. To by podľa nich malo viesť k obdobiu prosperity.

Ešte pred svojou smrťou Matrona varovala: „Bude veľa trápenia, ale nesťažujte sa.“ Podľa niektorých výkladov predpovedala špeciálnu vojenskú operáciu, západné sankcie a izoláciu Ruska na medzinárodnej scéne.

Život plný zázrakov

Matrona Moskovská sa narodila v roku 1883 v dedine Sebino v Tulskej oblasti. Bola slepá od narodenia a jej rodičia ju spočiatku chceli dať do sirotinca. Všetko sa však zmenilo, keď jej matka mala sen o bielej holubici bez očí, ktorá jej pristála na ruke. To považovala za znamenie a dieťa si nechala.

Od malička sa správala nezvyčajne – v stredy a piatky odmietala materské mlieko, akoby dodržiavala pôst. Vo veku ôsmich rokov získala dar jasnozrivosti a od trinástich rokov začala liečiť ľudí. V roku 1912 sa presťahovala do Moskvy a krátko pred smrťou údajne predpovedala vlastný odchod z tohto sveta.

Rozporuplné interpretácie

Hoci Matronine proroctvá boli prevažne duchovného charakteru, mnohí v nich vidia aj politický odkaz. Jej slová sú často spájané s ruským nacionalizmom, hoci ich význam nie je jednoznačný.

Denník Daily Star však nedávno informoval o ďalšej ruskej veštkyni, ktorá varovala pred inváziou na Ukrajinu. Kazhetta Akhmecanova, známa z televíznej súťaže Bitka jasnovidcov, predpovedala niekoľko ničivých cunami a tvrdí, že vojna sa vyrieši do roku 2025. Dokonca naznačila, že by mohla skončiť už na jar. Varovala však, že „nepriatelia budú aj naďalej podnikať provokatívne akcie až do roku 2027“.

Či sa Matronine predpovede naplnia, ukáže len čas. Isté však je, že aj desaťročia po jej smrti zostáva jednou z najväčších prorokýň ruských dejín.