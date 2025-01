Baba Vanga šokovala: Tretia svetová vojna už o pár mesiacov! Základný predpoklad pre ňu sa splnil

(Zdroj: Youtube/AnotherLife2Time csatornája)

Bez svojho špeciálneho daru by bola Vangelia Pandeva Dimitrová-Gušterová, ktorá sa narodila v roku 1911 na území dnešného Severného Macedónska, po svojej smrti v lete 1996 pravdepodobne zabudnutá ako nespočetné množstvo ľudí po celom svete. No jasnovidka, známa aj ako Baba Vanga, je dnes stále na perách každého a ako veštkyňu z Petrišča je v súčasnosti je spomínaná vždy, keď narastá strach z katastrof, ktoré otriasajú zemou.

Baba Vanga v proroctvách varovala pred začiatkom tretej svetovej vojny

Baba Vanga je opäť sa často spomína od začiatku ukrajinskej vojny, ktorú vo februári 2022 spustil ruský prezident Vladimir Putin. Veštkyňa, ktorá sa narodila ako dcéra chudobných roľníkov, po sebe počas svojho života zanechala sériu temných proroctiev, ktoré sa dajú – jej prívrženci aj priaznivci konšpiračných teórií só o tom pevne presvedčení – možno pri troche ochoty interpretovať ako predpovede aktuálne udalosti.

Krátko pred prevzatím úradu Donalda Trumpa ako prezidenta USA - republikán zloží prezidentskú prísahu 20. januára 2025 ako nástupca prezidenta Joea Bidena - sa začína vykresľovať rozhodujúca fáza v takmer tri roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Počas svojej predvolebnej kampane Donald Trump opakovane tvrdil, že v prípade víťazstva vo voľbách ukončí vojnu na Ukrajine v okamihu - tieto vyhlásenia boli zaznamenané aj v Kremli, kde sa Vladimir Putin vyjadril, že je otvorený rokovaniam so zapojením USA, ale zároveň cez svojich verných propagandistov oznámil svoje podmienky na ukončenie vojny na Ukrajine.

Európa sa pripravuje na útoky od Putina a na tretiu svetovú vojnu

Aj keď mnoho náznakov ukazuje, že by mohlo nastať čoskoro prímerie vo vojne na Ukrajine, globálna vojnová hrozba stále nebola zažehnaná. Niekoľko európskych krajín už začalo robiť prvé opatrenia na ochranu pred možným útokom Ruska, a podľa vyjadrenia šéfa nemeckej armády by Nemecko mohlo byť čoskoro zapojené do vojenského konfliktu s Putinovou armádou. A práve tu prichádza na scénu Baba Vanga: Predpovedala skutočne veštkyňa z Petrišča ďalšiu svetovú vojnu?

Baba Vanga: Aj tieto proroctvá sa už splnili

Článok v britskom "Daily Star" sa podrobne venoval proroctvám, ktoré zanechala Baba Vanga, a našiel v nich znepokojujúce predpovede, ktoré oznamujú začiatok tretieho svetového vojnového konfliktu. Pri niektorých vyhláseniach preukázala stará veštkyňa ohromujúcu presnosť: Nielen teroristické útoky v New Yorku z 11. septembra, ale aj Brexit mala Baba Vanga predpovedať už desaťročia predtým. Predpoveď tretej svetovej vojny by však mohla zatieniť všetky doterajšie krízy ľudstva.

Pád sýrskeho režimu a tretia svetová vojna

Podľa predpovedí Baby Vangy stojí ďalšia svetová vojna priamo predo dvermi. Veštkyňa, známa aj ako "Nostradamus Balkánu," údajne predpovedala, že pred vypuknutím tretieho svetového konfliktu, ktorý datovala na „jar“, dôjde k „pádu Sýrie.“ Tento scenár sa zdá byť práve aktuálny: Koncom novembra 2024 sa svetom šírili správy o udalostiach na severozápade Sýrie, kde aliancia povstalcov pod vedením islamistickej skupiny Haiat Tahrir al-Šam (HTS) spustila ofenzívu a krátko nato prevzala kontrolu nad Aleppom, druhým najväčším mestom krajiny. Vzbura nakoniec viedla k pádu diktátorského režimu Baššára al-Asada v decembri 2024. Ten utiekol zo Sýrie aj s rodinou do Moskvy.

V Sýrii vypukla v roku 2011 ničivá občianska vojna, ktorá zanechala krajinu rozdelenú. Bývalý prezident Baššár al-Asad so svojimi spojencami, Ruskom a Iránom, opätovne získal kontrolu nad približne dvoma tretinami územia.

Pád režimu v Sýrii sa zdá byť v súlade s tým, čo Baba Vanga predpovedala už za svojho života. Doslovne sa v jej proroctvách uvádza: