Jemenskí húsíovia opäť vypálili strelu smerom na Izrael! Obrana ju dokázala zneškodniť

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

JERUZALEM - Izraelská protivzdušná obrana v nedeľu úspešne zachytila ​​balistickú strelu, ktorú smerom na Izrael vystrelili Iránom podporovaní jemenskí povstalci - húsíovia. Informovala o tom agentúra AFP.