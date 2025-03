Americký minister obrany vzal svoju manželku, bývalú producentku televízie, na zahraničné stretnutia

Americký minister obrany Pete Hegseth. (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth vzal svoju manželku na najmenej dve stretnutia so zahraničnými predstaviteľmi. Píše o tom denník The Wall Street Journal (WSJ). Hegsethovo ministerstvo pritom čelí kritike kvôli zaobchádzaniu s citlivými informáciami po tom, ako vyšlo najavo, že vysoko postavení americkí činitelia hovorili v rámci diskusnej skupiny na komerčnej chatovacej aplikácii Signal o plánovaných amerických vojenských úderoch v Jemene. Do diskusie pritom omylom prizvali aj šéfredaktora magazínu The Atlantic Jeffreyho Goldberga.