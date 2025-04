Vance kritizoval rozsudok Le Penovej: Snažia sa ju vylúčiť z volieb?

Americký viceprezident J.D. Vance (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

„Snažia sa ju dostať do väzenia a vylúčiť z volieb,“ vyhlásil americký viceprezident v rozhovore pre televíznu stanicu Newsmax. Vance tvrdí, že Le Penová viedla v niektorých prieskumoch pre prezidentské voľby naplánované na rok 2027 a bola odsúdená za „neuveriteľne malý čin, ktorý mimochodom zahŕňa jej personál, nie samotnú Marine Le Penovú,“ dodal.

Uznaná za vinnú

Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národné združenie (RN) boli v pondelok súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Politička bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.

Francúzska politička v rozhovore pre denník Le Parisien prisľúbila, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby mohla v nadchádzajúcich prezidentských voľbách kandidovať, v čom jej momentálne bráni pondelkový rozsudok. Taktiež avizovala, že má v úmysle obrátiť sa na francúzsku Ústavnú radu a Európsky súd pre ľudské práva a požiadať ich, aby rozhodli, či nie je nesúlad medzi verdiktom súdu o jej nevoliteľnosti a slobodou voličov, ktorá je zakotvená v ústave.

Utrpela straty

Americký prezident Donald Trump označil rozsudok za „veľmi veľkú vec“ a prirovnal ho k svojim vlastným súdnym sporom. „Na päť rokov jej zakázali kandidovať a bola hlavnou kandidátkou. To znie ako táto krajina, to znie veľmi podobne, ako táto krajina,“ uviedol americký prezident. Trump na svojej sociálnej platforme Truth Social uviedol, že Le Penovú nepozná osobne, ale váži si, ako podľa jeho slov dlhé roky tvrdo pracovala. „Utrpela straty, ale pokračovala ďalej a teraz tesne pred veľkým víťazstvom, ju obvinili z drobného priestupku, o ktorom pravdepodobne nič nevedela. - To mi pripadá ako chyba v účtovníctve,“ napísal americký prezident a vyzval na prepustenie Le Penovej.