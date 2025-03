Trump otvorene: USA potrebuje získať Grónsko, aby tak zabezpečili svetový mier

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON - Spojené štáty potrebujú prevziať kontrolu nad Grónskom v záujme "svetového mieru", povedal v piatok americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu už dlhšie vyhlasuje, že pričlení k USA toto dánske územie so strategickou polohou, ktoré je bohaté na nerastné suroviny, píše agentúra AFP.

"Nehovoríme o mieri pre Spojené štáty. Hovoríme o svetovom mieri. Hovoríme o medzinárodnej bezpečnosti," povedal Trump reportérom v Bielom dome. Viceprezident J. D. Vance bol medzitým na návšteve vojenskej základne v Grónsku spolu s ďalšími americkými predstaviteľmi. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA.

Trump sa okrem toho vyjadril k odpovedi Iránu

Trump sa okrem toho vyjadril k odpovedi Iránu na list, ktorý mu USA zaslali a ktorým krajinu pozvali na rokovania o dohode o jadrovom programe. „Budú sa diať zlé veci,“ pokiaľ Irán neuzavrie jadrovú dohodu, povedal Trump. "Naozaj uprednostňujem... aby sme to s Iránom vyriešili. Pokiaľ sa to však nestane, Iránu sa stanú zlé, zlé veci," vyhlásil. Iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího vo štvrtok informovala, že vláda v Teheráne odpovedala na list od amerického prezidenta.

O obsahu listu iránski predstavitelia neinformovali. Arákčí uviedol iba to, že iránska politika zostáva v tejto otázke neochvejná a Teherán nebude priamo rokovať pod tlakom a pokračujúcimi vojenskými hrozbami Washingtonu. Uviedol však, že nepriame rozhovory, ktoré sa uskutočnili za predchádzajúcich administratív USA, by mohli pokračovať.

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, píše Reuters.

Dánsko neinvestovalo dostatok financií do Grónska

Americký viceprezident J. D. Vance v piatok obvinil Dánsko, že neurobilo dosť pre obranu Grónska. Urobil tak počas svojej zahraničnej cesty na toto dánske územie spolu s ďalšími predstaviteľmi USA. Informuje správa agentúry AFP. „Náš odkaz Dánsku je jednoduchý. Neodviedli ste dobrú prácu pre obyvateľov Grónska. Neinvestovali ste dostatok financií do obyvateľov Grónska a bezpečnostnej architektúry tohto neuveriteľného a krásneho územia," povedal Vance na tlačovej konferencii na americkej vesmírnej základni Pituffik na severozápade Grónska. "Musí sa to zmeniť. Keďže doposiaľ sa to nezmenilo, politika (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa v oblasti Grónska je taká, aká je," skonštatoval Vance.