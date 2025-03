Bláznivé aprílové počasie: Hrozia extrémne zrážky, no zavládnu aj horúčavy, varovanie pre Európu!

null (Zdroj: Getty Images)

Nečakané horúčavy a anomálie v atmosfére

Analýzy meteorologického portálu Severe Weather odhaľujú nezvyčajné aprílové podmienky. Počas nasledujúcich štyroch týždňov budú teploty naprieč kontinentom výrazne vyššie, než na aké sme v tomto období zvyknutí. Výrazný presun teplého vzduchu ovplyvní veľkú časť Európy, pričom v západných oblastiach bude situáciu mierne tlmiť prítomnosť tlakovej níže.

Britské ostrovy však zažijú teplotný skok. Podľa meteorológov, na ktorých sa odvoláva portál Mirror, sa na Britániu rúti prvá vlna horúčav. Trvať by mala celých šesť dní a maximálne denné teploty môžu dosiahnuť až 20 stupňov Celzia, čo je na apríl v tejto oblasti vysoko nad priemerom.

Extrémne zrážky v západnej Európe

Okrem neobvykle teplého počasia sa Európa musí pripraviť aj na prudké dažde. Meteorológovia predpovedajú, že v západných a severozápadných regiónoch kontinentu budú zrážky vysoko nad priemerom. Naopak, juhovýchodná časť Európy bude čeliť opačnému extrému – nedostatku zrážok, čo môže ešte prehĺbiť suché obdobie v niektorých oblastiach.

Podľa odborníkov sú tieto výkyvy spôsobené kombináciou globálnych klimatických faktorov, pričom ich vplyv na jednotlivé regióny bude závisieť od ďalšieho vývoja atmosférických podmienok. Obyvatelia Európy by sa preto mali pripraviť na nepredvídateľné a dynamické jarné počasie.

Počasie na Slovensku

Podľa meteorológov možno očakávať aj dnes na území Slovenska dážď, no v priebehu dopoludnia by postupne mal ustávať. Počasie na našom území aktuálne ovplyvňuje tlaková níž so stredom nad Stredomorím, ktorú vystrieda výbežok tlakovej výše. Po teplejších jarných dňoch tak už v priebehu zajtrajšieho dňa možno očakávať mierne ochladenie, informovalo imeteo.sk. Najvyššia denná teplota bude dnes v rozmedzí od +13 do +17 stupňov Celzia, na severe bude o pár stupňov chladnejšie. Prevládať bude oblačné počasie, prechodne bude zmenšená oblačnosť. Prehánky sa objavia iba ojedinele a najmä v doobedných hodinách. K dažďu sa ale pridá severozápadný až severný vietor, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 14m/s.