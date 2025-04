Meteorológovia varujú pred víchricou až orkánom: V týchto lokalitách môže aj snežiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na severnom a strednom Slovensku treba vo štvrtok počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu druhého stupňa, ktorá platí v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš do piatku (11. 4.). Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina, priebežne až do soboty (12. 4.).