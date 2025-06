Brit rekordér: Pred odletom stiahol fľašu vodky za 10 sekúnd! TOTO nasledovalo na palube

Pasažier na palube lietadla stiahol fľašu vodky a robil problémy. (Zdroj: X/haz8138)

Lietadlo britskej spoločnosti Jet2 malo namierené z Birminghamu na španielsku Ibizu. Pred odletom nastali prekvapujúce komplikácie, o ktoré sa postaral jeden z pasažierov. Britský Daily Star píše, že o zdržanie sa postaral opitý Brit.

Všetkých šokoval

Pasažieri letu LS1181 sa pripravili, že odlet z Birminghamu dňa 13. júna o 18:15 miestneho času prebehne bez problémov. Oneskoril sa ale o dve a pol hodiny. Problémom bol pasažier, ktorý ešte pred samotným odletom vytiahol fľašu vodky a do desiatich sekúnd ju celú vypil.

Po chvíli sa prestal ovládať a navyše začal byť nepríjemný na všetkých okolo seba. Vo videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach je vidieť muža tmavšej pleti, ktorý v uličke medzi sedadlami hádže po niekom oblečenie.

Na smolu všetkých to bol pasažier, ktorý sa nechal vyprovokovať. Zadržali ho až dvaja ďalší muži v čiernom. V opačnom prípade hrozilo, že sa strhne bitka. Autor videa "Edwards" sa v príspevku vyjadril, že všetkých pasažierov to vytočilo.

"Ľudia pili a robili rôzne veci. Chcem povedať, že to nebolo len o tomto jednom prípade. V lietadle došlo k hádke, niekto dostal facku, iný zase dávil do uličky. Môj kamarát si ovracal tenisky," priblížil s tým, že nechcel byť v blízkosti opitého pasažiera a preto sa presunul od neho čo najďalej do zadnej časti lietadla.