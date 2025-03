Ak USA zavedú nové clá na dovoz áut, značne to ovplyvní aj Slovensko, uviedol Blanár

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

HAAG - Ak sa nové 25-percentné clá na dovoz áut do Spojených štátov amerických stanú realitou, bude to mať významný vplyv aj na slovenskú ekonomiku. Autá totiž tvoria významnú časť exportu Slovenska do USA. V tejto súvislosti je potrebné, aby Európska únia (EÚ) rokovala s americkou stranou a hľadala spoločné riešenie, vyhlásil vo štvrtok počas pracovnej cesty v Holandsku minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.