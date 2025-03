Andrej Babiš išiel s pravdou von, fanúšik sa ho pýtal na dĺžku prirodzenia: Predseda ANO mu odpovedal!

Český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš (Zdroj: SITA/AP/Armando Franca)

Opozičný poslanec a bývalý predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš sa pokúša žiť aktívne aj na sociálnych sieťach. Cez svoj profil na Instagrame sa snažil odpovedať na čo najviac otázok od sledovateľov. Jedna bola mierená priamo na telo, pričom prekročila všetky medze. Píše o tom Extra.cz.

Odpoveď za všetky drobné

Jeden z fanúšikov chcel vedieť, aké dlhé je prirodzenie bývalého premiéra ČR. Dlhoročného a skúseného českého politika táto otázka nezaskočila a snažil sa na ňu odpovedať.

"Takúto otázku som za celú moju politickú kariéru ešte nedostal. Nie je to síce ako v Afrike, ale je to dobré. Čo by som s tým robil, keby to bolo dlhé niekoľko metrov? Ale vďaka za otázku," odpísal Babiš.

Expremiér sa okrem iného podelil s fanúšikmi aj o to, že keď je doma, cvičí s kondičným trénerom. "ten ma k tomu donúti". "Voľakedy som cvičil aj sám, ale s pribúdajúcimi rokmi je to stále čoraz ťažšie. Najhoršie sú výjazdy, pretože vtedy zjem jedlá, ktoré by som nemal," priznal.