Dobré správy: Ďalšie ohnisko slintačky a krívačky zatiaľ nepribudlo, uviedol Richard Takáč

BRATISLAVA - Na Slovensku nepribudlo k štyrom doterajším žiadne ďalšie ohnisko nákazy slintačky a krívačky. Povedal to v nedeľnej relácii STVR O 5 minút 12 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Všetky zvieratá na farmách s potvrdenou nákazou budú podľa šéfa agrorezortu usmrtené do utorka (1. 4.) a náhrada škody pre drobných chovateľov za ich usmrtené zvieratá v rizikovej oblasti by mala byť vyriešená do konca budúceho týždňa. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) ministra kritizovala za oneskorené a nedostatočne komunikované opatrenia.