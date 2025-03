Poriadny ROZRUCH v reštaurácii: Zákazníčka začala hádzať všetkým, čo jej prišlo pod ruky! Nešetrila ani nadávkami

Zákazníčka v reštaurácii KFC v Benidorme hádže smerom do kuchyne všetko, čo jej príde pod ruky. (Zdroj: TikTok/nataliecremin27)

BENIDORM - Každý pozná ten pocit, keď konečne dorazí do reštaurácie a môže si v pokoji vychutnať to, na čo má chuť. Nuž v súčasnej dobe to platí len o drahších podnikoch. Reťazce rýchleho občerstvenia lákajú bohužiaľ aj takú klientelu ľudí, ktorí majú od slušného správania poriadne ďaleko. V horších prípadoch začnú ničiť aj to, čo im nepatrí.