Nadávky aj kopance! Brutálne vyčínanie partie tínedžerov v Nitre: Napadli študentov hovoriach ukrajinsky

(Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

O svoju skúsenosť sa s denníkom SME, ktorý na kauzu upozornil, podelila partia troch zahraničných študentov. Všetko začalo, keď sa išli najesť do obchodného centra. Práve tam sa do nich mala pustiť skupinka tínedžerov. Traja chlapci a dievča mali na nich najskôr "zazerať." Neostalo však iba pri tom, začali im aj nadávať, dokonca malo dôjsť aj k fyzickému kontaktu. "Nazývali nás ukrajinskou háveďou, tupými Ukrajincami a kreténmi," povedal jeden z napadnutých študentov. Partia tínedžerov ich mala prenasledovať a pokračovať v atakoch aj potom, ako nákupné centrum opustili a vydali sa na internát. Študenti z cudziny podľa vlastných slov na ataky nereagovali. "Vedel som, že sme plnoletí a oni pravdepodobne nie, a zapojiť sa s nimi do bitky bola zlá myšlienka. Taktiež si uvedomujeme, že som tu cudzinec a snažím sa byť tu čo najtichší a nezaťahovať sa do nepríjemných situácií," uviedol jeden z nich.

Ataky mali pokračovať aj ďalší deň, 1. apríla. Dôjsť k nim malo opäť počas toho, ako si študenti išli nakúpiť do hypermarketu v rovnakom obchodnom centre, v ktorom sa boli deň predtým najesť. V útočiacej skupine mali byť aj niektorí chlapci z predošlého dňa. Opäť malo prísť k atakom – sácaniu a dokonca aj úderom päsťou a kopancom. Napadnutí študenti sa mali ísť "skryť" do foodcourtu. Odtiaľ videli, že útočiaca partia na nich čaká, dokonca sa ich rady rozšírili. Známych si teda zavolali aj študenti, aby ich bolo viac a odprevadili ich na internát. "Hoci nás už bolo sedem, aj tak začali do Vlada strkať a neustále nám nadávali," opísal napadnutý študent. "Keď za nami vyšli von na ulici, niektorí z nich si nasadili kukly. Po týchto udalostiach sa teraz bojíme vychádzať von, najmä do Promenády," uviedol. Celú situáciu podrobne opísal v liste vedeniu univerzity. Kontaktoval aj políciu a podal trestné oznámenie.

Vec rieši univerzita aj polícia

Asi týždeň od útoku si študentov "našla" ochranka nákupného centra s tým, že je im ľúto, čo sa stalo a prisľúbili, že sa to nebude opakovať. OC Promenada pre denník potvrdilo, že o incidente z 1. apríla vie a polícii poskytuje "maximálnu" súčinnosť.

O probléme vie aj škola. "UKF je informovaná o dvoch nedávnych fyzických útokoch na svojich študentov," uviedl pre SME Alexandra Oborčoková z kancelárie rektora. "Tieto sa odohrali na verejných miestach mimo akademickej pôdy," uviedla. Škola tiež vo výstražnom e-maile študentov vyzvala, aby útoky okamžite nahlasovali polícii.

Rektorát UKF upozornil na situáciu aj políciu, ktorá následne prijala "konkrétne kroky" v zabezpečení verejného poriadku v okolí nákupného centra. "K počtu incidentov a samotnej právnej kvalifikácii týchto skutkov sa zatiaľ vyjadrovať nebudeme z dôvodu prebiehajúcich úkonov vo veci, za účelom ustálenia poškodených, ako aj objasnenia veci," uviedla polícia.