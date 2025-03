Putin to povedal natvrdo: Za zatvorenými dverami zmrazil všetky nádeje! Mier len tak nebude

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putinovo skryté varovanie

Podľa informácií telegramového kanálu Faridaily, ktorý sa odvoláva na viaceré zdroje, Putin svoje skutočné postoje vyjadril len niekoľko hodín pred telefonátom s Trumpom. Počas uzavretej časti zjazdu Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (RSPP) pred poprednými biznismenmi naznačil, že uzavretie mierovej dohody je v nedohľadne.

"Prezident nám poradil, aby sme neboli naivní a pochopili, koľko ľudí a aké záujmy sú do tohto procesu zapojené," cituje jedného z účastníkov denník Meduza.

Sankcie a tlak Západu

Ďalší účastník súdne znázorňuje Putinovu skepsu: "Aj keby boli sankcie zrušené, USA a ich spojenci by si aj tak našli spôsoby, ako naďalej vyvíjať nátlak na Rusko." Iný zdroj Putinove slová zhrnul lakonicky: "Celá táto mašinéria vojny a sankcií sa nedá tak ľahko zastaviť."

Putin v verejnej časti stretnutia taktiež varoval podnikateľov pred prílišným optimizmom a pripomenul, že sankcie sa neodstránia zo dňa na deň a už vôbec sa nevráti situácia do pôvodných koľají. Podľa Faridaily sa zdroje zhodli na tom, že "jednania budú zdĺhavé a náročné, napriek optimistickým verejným vyhláseniam americkej strany".

Obchod s Západom? Už nikdy ako predtým

Ruský prezident vo svojom prejave jednoznačne odmietol nádej, že by sa ekonomické vzťahy so Západom mohli vrátiť do starého normálu. "Nemá zmysel dôverovať v plnú slobodu obchodu, voľných platieb a pohybu kapitálu. Ani v to, že sa vrátia mechanizmy ochrany investorov a podnikateľov, na ktoré sme boli zvyknutí," vyhlásil Putin.

Podľa ruského denníka Kommersant Putin počas uzavretého rokovania uviedol, že Rusko si nebude nárokovať "Odessu alebo iné územia" Ukrajiny, ak mierové dohody uznajú Krym, samozvané Donbaské republiky a okupované časti Chersonskej a Záporožskej oblasti ako ruské územie.

Telefonát s Trumpom a realita na bojisku

Po týchto vyjadreniach si Putin telefonoval s Trumpom. Kremeľ následne oznámil, že ruský prezident súhlasil s 30-dňovou pauzou v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a vydal príslušné rozkazy armáde.

Lenže už v ten istý večer ruské drony zasiahli ukrajinské mestá. Realita sa tak ukázala byť oveľa menej optimistická, než ako ju prezentovali Trumpove slová.