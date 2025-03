To myslí vážne? Biden plánuje veľký návrat do politiky! TAKTO zareagoval Trump

Americký exprezident Joe Biden. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

WASHINGTON - Bývalý prezident USA Joe Biden sa možno vráti na politickú scénu. Podľa informácií amerického spravodajského kanála NBC News má demokratický exprezident nové plány, ktoré už konzultoval so straníckym vedením. Akú úlohu by mal zohrávať a čo na to hovorí súčasný prezident Donald Trump?