Kedy sa zruší zmena času? Návrh leží na stole v Bruseli už od roku 2018! TAKÁTO je teraz situácia

Večný návrh bez jasnej budúcnosti

V noci na 30. marca sa ručičky hodiniek posunú z druhej na tretiu hodinu. Už od roku 2018 leží na stole návrh Európskej komisie na zrušenie pravidelnej zmeny času. Poľsko, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ, momentálne skúma postoje ostatných členských štátov k tejto otázke.

„Keďže Komisia vo svojom najnovšom pracovnom programe nerozhodla o stiahnutí návrhu, plánujeme neformálne konzultácie s členskými štátmi, aby sme zistili, či je ešte možné návrh posunúť vpred,“ uviedlo predsedníctvo Rady EÚ. „Sme si vedomí, že návrh existuje od roku 2018, no členské štáty mu doteraz prejavili len obmedzenú podporu.“

Hrozba chaosu v časových pásmach

Podľa návrhu Európskej komisie by sa pravidelné posúvanie času malo skončiť, pričom každá krajina by si mohla sama určiť, či zostane v letnom alebo zimnom režime. Tento plán však narazil na odpor viacerých štátov. Mnohí argumentujú, že pre ekonomiku je kľúčové zachovanie jednotného časového pásma, aspoň v strednej Európe. Ak by si jednotlivé krajiny určili vlastné časy, mohlo by to skomplikovať obchod a dopravu.

Ankety rozhodujú, ale nie celkom

Iniciatíva na zrušenie posúvania hodín vznikla na základe celoeurópskej online ankety, hoci tá nebola reprezentatívna. Až 84 % účastníkov sa v nej vyjadrilo za ukončenie striedania času. Väčšina respondentov v roku 2018 podporila trvalé zavedenie letného času. Do hlasovania sa zapojilo 4,6 milióna ľudí, pričom až tri milióny odpovedí prišli z Nemecka. Aj keď išlo o rekordnú účasť, stále to bolo menej než jedno percento obyvateľov EÚ.

Zmena času – dedičstvo ropnej krízy

V celej Európskej únii sa hodiny posúvajú vždy poslednú marcovú a poslednú októbrovú nedeľu. Letný čas bol zavedený v roku 1973 v reakcii na ropnú krízu. Cieľom bolo šetriť energiu a zabezpečiť, aby podniky a domácnosti mali viac denného svetla. Prvou krajinou, ktorá ho zaviedla, bolo Francúzsko. Odvtedy sa zmena času stala každoročnou realitou – no jej budúcnosť zostáva nejasná.