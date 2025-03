Slováci, pozor! Už čoskoro si pospíme o hodinu menej: Zmena času ovplyvní dopravu i naše zdravie

· EN 442 SLOVAKIA (*Humenné 19:00 – Praha hl. n. 7:48) príde omeškaný do 60 minút,

· R 680 ZEMPLÍN (*Humenné 21:20 – Bratislava hl. st. 5:33) príde omeškaný do 60 minút,

· R 681 ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:55 – *Humenné 6:55) príde omeškaný do 60 minút.