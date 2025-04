Šok na východe Slovenska! Chlapca (16) pri škole brutálne napadla skupina tínedžerov! Prehovorila matka

Zábery z videa, na ktorom skupina tínedžerov napadlo 16-ročného Kevina (Zdroj: Repro foto TV Joj)

Otrasný útok skupiny tínedžerov na 16-ročného Kevina sa odohral pri budove strednej školy, ktorú navštevuje, píšu noviny.sk. Celé je to zaznemané na videu, na ktorom vidieť, ako chlapcovi uštedrujú facky, údery päsťou a kopance, pričom Kevin sa ani nesnažil brániť, keďže boli v presile."Brutálne ho bili, kopali. Syn ani prstom nepohol, nič neurobil, len tu stál. A kričal ´prestaňte ma biť´," opísala pre TV JOJ mama napadnutého chlapca s tým, že išlo o bezdôvodné napadnutie.

Podľa rodičov sa dalo útoku zabrániť

Rodičia sa rozhodli situáciu riešiť s vedením školy, pretože podľa nich sa útoku dalo zabrániť. Podľa slov Kevinovej matky sa údržbár chlapca spýtal, že či sa niečo deje alebo má nejaký problém. Chlapec mu mal odpovedať, že má problém a že ho chcú zbiť. "Tak mu povedal, že nech zavolá mňa, alebo otca a on povedal, že nepotrebuje, že pôjde domov autobusom," opísala matka napadnutého chlapca.

Zástupca riaditeľa strednej školy Ivan Beňo pre TV JOJ uviedol, že chlapec školu o pomoc nepožiadal. "Odišiel a mimo školy údajne došlo k tomu incidentu, že toho žiaka zbili," vyjadril sa s tým, že o tom nemali vedomosť minimálne dva dni. "Prerušil ma otec, že je tom záznam. Tak som povedal, že nech to riešia s políciou, my do toho zasahovať nemôžeme," dodal zástupca riaditeľa školy.

Chlapec utrpel traumu, prípad rieši polícia

Matka sa pritom o tom dozvedela len náhodou, syn sa rodičom s tým nezdôveril. "Na druhý deň sme podali trestné oznámenie," dodala. Polícia potvrdila, že v tejto súvislosti koná. "Obvodné oddelenie PZ Kráľovský Chlmec prijalo oznámenie, ktoré nateraz preveruje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Za účelom riadneho objasnenia veci sú vykonávané potrebné úkony. Po ich vykonaní, zabezpečení potrebných podkladov, a ich následnej analýze, bude vo veci rozhodnuté o ďalšom postupe," potvrdila hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová.

Podľa matky prežil Kevin obrovskú traumu a má strach, od incidentu sa do školy nevrátil. Väčšina útočníkov majú byť údajne žiaci základnej školy, no medzi nimi mal byť aj jeden stredoškolák. Zástupca riaditeľa školy informoval, že ak polícia príde na to, že je problém aj v škole, žiak bude disciplinárne potrestaný. "Hanbí sa vyjsť von a akoby mal prísť teraz do školy? Bojí sa, má 16 rokov, skoro dva metre vysoký, ale bojí sa. Nie je ten typ, ktorý sa začne biť. A to sa už stalo tretíkrát, takže si myslím, že je to šikanovanie," povedala matka Kevina.