Šéf dánskeho parlamentného výboru pre obranu ľutuje kúpu stíhačiek z USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ako jeden z tých, ktorí v Dánsku rozhodovali o nákupe F-35, toho ľutujem," napísal na sociálnej sieti konzervatívny politik Rasmus Jarlov. Jarlov reagoval na zvesti, že by stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II mohla mať "vypínač", ktorý by Washingtonu umožnil na diaľku vyradiť z prevádzky stroje nakúpené v zahraničí. Pentagon však popiera, že by neviditeľné lietadlá podobnú funkciu mali. Dánskeho poslanca tým však nepresvedčil.

"Je pochopiteľné, že tieto slová nemôžeme zobrať za bernú mincu," napísal vo svojom komentári. Dodal, že USA by mohli Dánsku zmariť využitie F-35 iba zastavením dodávok náhradných dielov. Podobnému dileme, ale v súvislosti s inou americkou technikou, čelila Ukrajina, keď Washington krajine brániacej sa ruskej agresii dočasne pozastavil vojenskú pomoc.

Jarlov sa obáva oslabenia Európy a posilnenia Ruska

"Ľahko si viem predstaviť situáciu, keď USA budú od Dánska požadovať Grónsko a budú nám vyhrážať, že keď odmietneme, deaktivujú naše zbrane a nechajú Rusko, aby na nás zaútočilo," napísal Jarlov, ktorý je zároveň hovorcom svojej strany pre záležitosti Grónska.

Jarlov tiež obvinil USA, že chcú "posilniť Rusko a oslabiť Európu". "Preto je nákup amerických zbraní bezpečnostným rizikom, ktoré nemôžeme podstupovať. V nasledujúcich rokoch nás čakajú obrovské investície do protivzdušnej obrany, stíhačiek, delostrelectva a ďalších zbraní, a ak je to možné, musíme sa americkým zbraniam vyhnúť," povedal a dodal: "Vyzývam našich priateľov a spojencov, aby urobili to isté," citoval ho Business Insider.

Dánsko v roku 2016 oznámilo, že minie približne tri miliardy dolárov za 27 lietadiel F-35, ktoré nahradia jeho starnúcu flotilu lietadiel F-16. Jarlov v tom čase pôsobil ako predseda dánskeho výboru pre obranu. Kodaň zatiaľ dostala 17 objednaných lietadiel.

Jarlovove komentáre prichádzajú v čase, keď prezident Trump vyhlásil, že chce kúpiť alebo anektovať Grónsko; autonómne územie Dánska, ktoré je bohaté na nerastné suroviny a môže USA poskytnúť strategickú polohu v blízkosti Arktídy. Predstavitelia Grónska aj Dánska sa proti Trumpovým vyhláseniam opakovane ohradili s tým, že ich vlády nemajú záujem na tom, aby sa územie dostalo pod správu alebo vládu USA.