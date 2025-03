Vodič odmietol poslúchnuť príkaz polície! VIDEO Pri naháňačke v Paríži utrpelo zranenia 13 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Les images du refus d'obtempérer à Paris. Un conducteur alcoolisé a essayé d'échapper à 3 voitures de police la nuit dernière à un carrefour du 15e arrondissement de Paris. Au moins 8 policiers ont été blessés dans l'accident. Le chauffard et ses 2 passagers ont été arrêtés. pic.twitter.com/fDyF2EHBZo — M6 Info (@m6info) March 22, 2025

Prenasledovanie sa po niekoľkých kilometroch skončilo, keď vodič stratil kontrolu nad automobilom a narazil do semaforu. Tri policajné autá prenasledujúce šoféra následne narazili do jeho vozidla, povedala prokuratúra. Vodiča a dvoch pasažierov zadržali a previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré neohrozovali ich životy, skonštatovali úrady. Prokuratúra má podozrenie, že vodič bol pod vplyvom alkoholu, píše AFP.

Un énième #refusdobtempérer qui a mis en danger la vie de nos collègues et celle de toutes les personnes croisées par ce chauffard. Une image glaçante qui témoigne de la violence de l'accident survenu à Paris. L'UNSA Police se tient aux côtés de nos collègues et leur souhaite un… pic.twitter.com/hudVVw9fye — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) March 22, 2025

Desať policajtov utrpelo ľahké zranenia

Desať policajtov utrpelo ľahké zranenia a nakrátko ich hospitalizovali. Šéf parížskej polície Laurent Nuňez v rozhovore s novinármi informoval, že všetkých do skorého popoludnia prepustili z nemocnice, pričom ocenil ich "odvahu a vyrovnanosť". Tri zadržané osoby sú vo veku od 19 až do 30 rokov, pričom dve z nich majú policajný záznam, dodal Nuňez bez poskytnutia ďalších podrobností.