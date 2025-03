Taliansku hrozí obrovská katastrofa: Supervulkán môže každú chvíľu vybuchnúť! Bez varovania

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Janice Wei/NPS via AP)

NEAPOL - Oblasť okolo Neapola pravidelne sužujú zemetrasenia, no skutočná hrozba leží hlboko pod povrchom. Pod morským dnom a pevninou drieme obrovský supervulkán s rozlohou 200 štvorcových kilometrov, ktorý by sa mohol prebudiť k životu bez akéhokoľvek varovania. Pred touto desivou možnosťou varuje renomovaný vedec z Národného ústu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV), Giuseppe Mastrolorenzo.

Hrozí erupcia kedykoľvek?

V rozhovore pre portál napolivillage.it vulkanológ Mastrolorenzo vyhlásil, že supervulkán Campi Flegrei (Flegréjske polia) je nepredvídateľný a nemožno ho porovnať s inými dobre preskúmavanými sopkami, ako je napríklad Etna. "Môže nás prekvapiť v momente, keď sa zdá, že je všetko pokojne. Ak nenastávajú žiadne deformačné pohyby alebo tzv. bradyseizmus, neznamená to, že je vulkán neaktívny. Nemáme žiadnu istotu, kde a kedy sa otvorí erupčná štrbina," upozorňuje odborník.

Bradyseizmus, teda veľmi pomalé zemetrasenia, spôsobujú postupné zdvihy povrchu. Momentálne sa pôda v oblasti supervulkána zdvihne o tri centimetre mesačne! Tento jav spôsobil, že v prístave mestečka Pozzuoli sa vstupná hĺbka zmenšila natoľko, že lode majú problém vyplávať na otvorené more.

Taliansko na pokraji vulkanickej katastrofy?

Hoci talianske údrody pripravili masívny evakuačný plán pre päťstotisíc obyvateľov, odborníci ubezpečujú verejnosť, že k výbuchu zatiaľ nedôjde. Mastrolorenzo však tento optimizmus nezdieľa. Podľa neho je predpovedanie erupcie supervulkána takmer nemožné, pretože moderná veda nikdy nebola svedkom podobnej udalosti.

"Nemôžeme spoľahlivo predpovedať, kedy nastane erupcia, pretože nemáme žiadne historické záznamy, z ktorých by sme sa mohli učiť. Toto systém je taký komplexný, že sa vymyká akejkoľvek predpovedi. Vieme len, že sa musíme pripraviť na najhoršie," tvrdí Mastrolorenzo. Nedávne otrasy, vrátane zemetrasenia s magnitúdou 4,4 spred týždňa, môžu byť predzvesťou blížiacej sa erupcie.

Podľa Mastrolorenza je plán evakuácie, podľa ktorého by sa pol milióna obyvateľov malo presunúť do bezpečia v priebehu 72 hodí, "priveľmi optimistický". Dokonca prirovnal túto stratégiu k "zmluve s vulkánom", ktorá neberie do úvery skutočnú nepredvídateľnosť situácie.

Ak by vybuchol, bola by to apokalypsa

Dôsledky erupcie by boli obrovské. Vedci odhadujú, že energia uvoľnená pri takomto výbuchu by bola až desaťkrát silnejšia ako explózia Vesuvu v roku 79 n. l., ktorá zničila Pompeje a zahubila tisíce ľudí.

Podľa Mastrolorenza vulkán už dlhšie vypúťa obrovské množstvo oxidu uhličitého – až 5000 ton denne! Tento tichý zabijak sa hromadí v pivniciach domov a v minulosti spôsobil evakuáciu škôl a obytných budov.

Situáciu komplikuje aj prudký nárast emisií jedovatého sulfídovodíka, ktorý sa v oblasti Solfatara-Krátera zvýšil päťnásobne. "Supererupcia už mešká. Otázka nie je, či nastane, ale kedy," uzatvára Mastrolorenzo.