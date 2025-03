Vajíčková KRÍZA v USA! Ich ceny sú vysoké a je ich nedostatok... Trump odkázal verejnosti, nech drží hubu

(Zdroj: SITA/AP Photo/David Zalubowski, SITA/AP Photo/Nam Y. Huh)

Cena za balenie 12 vajec vystrelila v USA tento rok až na 8,17 dolárov (3. marca), pričom v prechádzajúcich rokoch rovnaké balenie vyšlo na približne 2 doláre. Niektoré reštaurácie zaviedli príplatky za jedlá na báze vajec, čím ešte viac upozorňujú na rastúce náklady. A nedostatok je vidieť aj na pultoch supermarketov, kde okrem vysokých cien vidno prázdne regále alebo obmedzenia na nákup. V súčasnej dobe sa ich cena pohybuje okolo 5 dolárov (cca 4,50 eura).

Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že v "prvý deň“ svojej administratívy bude riešiť ceny vajec, ktoré vzrástli v dôsledku prebiehajúcej epidémie vtáčej chrípky, v dôsledku ktorej bolo v USA zabitých viac ako 166 miliónov vtákov. Trumpov sľub sa doteraz nenaplnil, pričom prezident na svojej sieti Truth Social napísal, aby ľudia "ohľadne cien vajec držali hubu," píše denník The New Indian Express.

Ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová vidí ako jedno z možnoných riešení krízy to, že si ľudia začnú chovať na svojich dvoroch sliepky. Vo Wall Street Journal tiež naznačila, že je nepravdepodobné, že by sa ceny stabilizovali niekoľko mesiacov. Americké ministerstvo poľnohospodárstva zároveň so žiadosťou o pomoc oslovilo niekoľko európskych krajín vrátane Dánska, Nemecka, Španielska, Francúzska, Holandska a Talianska. Tvrdí to manažér dánskeho sektora Jørgen Nyberg Larsen, s tým, že USA požiadali tamojšie úrady, aby zvýšili vývoz vajec cez Atlantik . Americké žiadosti o pomoc od iných krajín však prichádzajú v rovnakom čase ako nové americké clá na krajiny vrátane Európy.

Jedným z faktorov, ktorý môže ešte zvýšiť ceny vajec, je to, že odhadom 70 % pracovnej sily na amerických farmách tvoria prisťahovalci a až 40 % je bez dokladov. Ak by sa plány Trumpovej administratívy na vysoké clá a masové deportácie naplnili, priemysel by mal problém fungovať.

V januári 2025 tlačová tajomníčka Bieleho domu Donalda Trumpa Karoline Leavittová obvinila predchádzajúcu administratívu z vysokých cien vajec. Je pravda, že vtáky boli zabíjané ja pôsobenia prezidenta Joea Bidena, ale toto bola a zostáva štandardnou praxou v čase prepuknutia vtáčej chrípky a bolo to tak aj počas Obamovej a prvej Trumpovej administratívy.

Prieskumy okrem tohto ukázali, že ekonomika a inflácia sú kľúčovými faktormi pri rozhodovaní voličov pri amerických voľbách. Vo februári roku 2025 poskytol Trump rozhovor televízii NBC News, v ktorom uviedol, že voľby vyhral vďaka hraniciam a potravinám.