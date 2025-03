Erdoganovho vyzývateľa vo voľbách môže ohroziť kauza s univerzitným diplomom

Ekrem Imamoglu (Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel, file)

Prípadom sa zaoberá úrad hlavného prokurátora v Istanbule, ktorý koná na základe správy Rady pre vysokoškolské vzdelávanie (YÖK). Tá údajne zistila nezrovnalosti týkajúce sa legitímnosti Imamoglovho diplomu. Denník Hürriyet priblížil, že Imamoglu v roku 1990 prestúpil do Istanbulu z univerzity v tureckej časti Cypru, ktorá však v tom čase nebola oficiálne uznaná úradom YÖK. V dôsledku toho Istanbulská univerzita považuje Imamoglov prestup, následný titul i diplom za neplatné.

Dosiahnutie vysokoškolského vzdelania je v Turecku podmienkou pre kandidatúru na úrad prezidenta

AFP vo svojej správe uvádza, že Imamoglu sa zrejme pokúsi napadnúť rozhodnutie Istanbulskej univerzity na súde. Predpokladá sa, že úrad hlavného prokurátora v Istanbule vydá svoje stanovisko do niekoľkých dní. Imamoglu by pritom mal byť vo vnútrostraníckych voľbách 23. marca jediným uchádzačom o prezidentskú kandidatúru za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP). Vzhľadom na to, že dosiahnutie vysokoškolského vzdelania je v Turecku podmienkou pre kandidatúru na úrad prezidenta, rozhodnutie univerzity môže teraz ohroziť jeho plán byť vyzývateľom súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Poslanec za CHP Murat Emir v reakcii na najnovší vývoj uviedol, že rozhodnutie univerzity "zasadilo ťažkú ​​ranu našej demokracii". Pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028, čelí Imamoglu viacerým vyšetrovaniam a súdnym sporom. V roku 2022 bol odsúdený na dva roky a sedem mesiacov väzenia a zákaz politických aktivít za údajnú urážku členov volebnej komisie. Proti tomuto rozsudku sa odvolal.