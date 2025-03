Poľská vláda schválila návrh nariadenia o obrannej pripravenosti štátu

(Zdroj: SITA/AP)

Vicepremiér uviedol, že prijaté nariadenie rozlišuje dva stupne pripravenosti krajiny - stav pripravenosti a stav plnej obrannej pripravenosti štátu. Zároveň zdôraznil, že pri budovaní bezpečnostných opatrení je nevyhnutná úzka koordinácia medzi všetkými zložkami moci. Nariadenie bolo prijaté po konzultácii s poľským Národným bezpečnostným úradom.

Návrh teraz musí schváliť vláda aj parlament

Kosiniak-Kamysz sa vyjadril aj k plánu Poľska odstúpiť od Ottawskej dohody o zákaze protipechotných mín. Spolu s ministrami obrany pobaltských štátov v utorok podpísali odporúčanie odstúpiť od tejto dohody. Návrh teraz musí schváliť vláda aj parlament a následne ho musí podpísať prezident. Schválenie očakáva v priebehu niekoľkých mesiacov a po ňom bude mať podľa jeho slov armáda rozviazané ruky, aby mohla konať vo veci použitia týchto mín. Minister uviedol, že dôvodom odstúpenia je bezpečnostné ohrozenie na východnej hranici, odmietol sa však vyjadriť k jej možnému zamínovaniu.

Jeden z najväčších veterných parkov na svete

Vláda predbežne schválila aj návrh novely zákona o investíciách do veterných elektrární. Ten počíta so zrušením pravidla, ktoré od roku 2016 zakazovalo výstavbu veterných turbín pri obytných budovách vo vzdialenosti menšej než desaťnásobok výšky turbíny. Nová legislatíva má minimálnu vzdialenosť stanoviť na 500 metrov. Poľsko plánuje do roku 2027 v Severnom mori postaviť jeden z najväčších veterných parkov na svete. Podľa ministra je diverzifikácia zdrojov energie dôležitou súčasťou budovania bezpečnosti Poľska, ktoré by sa nemalo spoliehať len na zopár veľkých elektrární.