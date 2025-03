Prezident Duda prišiel s prekvapivým návrhom: Vyzval USA na rozmiestnenie jadrových zbraní v Poľsku

poľský prezident Andrzej Duda (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)

VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda vyzval Spojené štáty na rozmiestnenie jadrových zbraní v Poľsku kvôli odstrašeniu Ruska od ďalšej agresie. Uviedol to v rozhovore poskytnutom denníku Financial Times, z ktorého dnes citovali poľské aj zahraničné médiá. Duda uviedol, že o svojom návrhu nedávno diskutoval s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Rusko a Ukrajinu Keithom Kelloggom.

"Hranice NATO sa posunuli na východ v roku 1999, teda o 26 rokov neskôr by sa mala tiež posunúť infraštruktúra NATO na východ. Pre mňa je to zrejmé," povedal Duda v interview. "Myslím, že nielen nastal čas, ale že bude bezpečnejšie, ak tu tieto zbrane budú," dodal. Pripomenul tiež, že Rusko nikoho nežiadalo o povolenie, keď pred dvoma rokmi podľa oznámenia ruského prezidenta Vladimira Putina rozmiestnilo svoje taktické jadrové zbrane v Bielorusku, ruskom spojencovi vo vojne proti Ukrajine.

archívne video

Ministri obrany Slovenska a Poľska podpísali memorandum o spolupráci pri dodávkach munície pre poľskú armádu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Duda to už raz navrhol, ale neúspešne

Duda v roku 2022 navrhol vtedajšej administratíve prezidenta Joea Bidena, aby Poľsko zaradila do programu zdieľania jadrových zbraní v rámci Severoatlantickej aliancie, ale neúspešne. V Poľsku bývali za komunistického režimu rozmiestnené sovietske jadrové zbrane, ale rozmiestnenie amerických jadrových zbraní tak blízko hraníc s Ruskom by Kremeľ vnímal ako vážne ohrozenie.

Každý americký vojak v krajine pomáhajú bezpečnosti Poľska

"Podmienkou na rokovanie je, aby americká strana bola k tomu otvorená," upozornil v televízii TVN 24 poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak. "Nebolo by nič horšie, ako oznámiť nápad, ktorý má hlavu a pätu, ale o tri dni počuť odpoveď, že nič také nepripadá do úvahy, pretože vtedy by nás to jednoducho oslabilo," varoval. Dodal, že o takýchto veciach by sa malo najprv rokovať potichu s Američanmi a až potom prísť s verejným oznámením, akokoľvek je jasné, že každé americké zariadenie a každý americký vojak v krajine pomáhajú bezpečnosti Poľska.

Siemoniak podotkol, že z geopolitického hľadiska nie je veľký rozdiel medzi jadrovými hlavicami, ktoré už sú desiatky rokov v Nemecku a ktoré by mohli byť v Poľsku, čo by však bol "veľmi silný signál".