Slovák v Nemecku prepadol seniorku: Dojímavé okamihy na súde! Oči zaliate slzami aj nečakané gesto

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obžaloba mu kladie za vinu nielen tento čin, ale aj ďalších osem. Vlámania do opustených záhradných chatiek počas zimy, lúpeže v bytoch aj v hudobnom štúdiu.

Bezohľadné krádeže – od techniky po lieky

Jeho korisť? iPady, slúchadlá, luxusné slnečné okuliare, šperky, hotovosť. Neštítil sa ani krádeže liekov v nemocnici Sana-Klinikum v Lichtenbergu. No jedinou obeťou, ktorá mu stála v ceste, bola práve táto bezbranná dôchodkyňa.

„Ten chlap ma sotil do bytu,“ spomína si drobná žena na osudný 7. marec 2023. Pokúsila sa utiecť do vedľajšej izby, no bol rýchlejší. Keď chcela kričať, surovo jej zakryl ústa, píšu nemecké médiá.

„Prinútil ma sadnúť si na posteľ. Ak som sa pokúsila vstať, vyhrážal sa: ‚Sadni si, inak…!‘“ Prehrabával skrine, komodu, neustále opakoval rovnaké otázky: „Peniaze? Zlato?“ Ruth E. ho prosila: „Ja nič nemám!“

Strach a poníženie

No vtedy už v jeho rukách skončili rodinné dedičstvá – zlaté šperky po mame a starej mame. Keď zbadal zlato, zasyčal: „Robíš si zo mňa srandu?!“ Z bytu napokon odišiel s jej cennosťami, starými mincami, mobilom a desiatimi eurami, ktoré mu sama odovzdala.

Súdca sa jej pýta: „Ako ste sa cítili po útoku?“ Ruth E. ticho odpovedá: „Už som sa necítila bezpečne. Kúpila som si znova psa.“ Dnes sa na ulici zakaždým obzerá, keď niekto kráča príliš blízko za ňou.

Nečakaný moment v súdnej sieni

Obžalovaný sa postaví. „Drahá pani, veľmi ma to mrzí. Ale tie drogy…“ prehĺta naprázdno. „Moja babka je taká stará ako vy…“

Keď Ruth E. odchádza zo súdnej siene, zastaví sa priamo pri ňom. On jej chytí ruky a pobozká ich. Jeho oči sú zaliate slzami. Pozerá sa naňho a hovorí: „Fyzicky ste mi neublížili. To na vás veľmi oceňujem.“