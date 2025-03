AKTUÁLNE Zverstvá SLOVÁKA otriasli Belgickom! Dvanásťročná dcéra si prešla PEKLOM, všetko odhalilo tehotenstvo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Porodila v trinástich – pravda vyšla najavo až v nemocnici

Dievča priviedlo dieťa na svet cisárskym rezom vo februári 2024, keď mala len 13 rokov. Až vtedy rodina odhalila hrozivú pravdu. Obeť bola pre silné bolesti brucha prevezená do nemocnice, kde lekári zistili, že ide o pôrodné kontrakcie. Až vtedy sa začalo podozrenie sústrediť na jej nevlastného otca, píšu belgické médiá.

Pokúsil sa uniknúť do rodnej krajiny, ale márne

Po tom, čo sa podozrenie obrátilo proti nemu, muž sa pokúsil uniknúť do svojej rodnej krajiny – na Slovensko. Belgické úrady však naňho vydali európsky zatykač, na základe ktorého bol zadržaný a vydaný späť do Belgicka. Tam ho okamžite umiestnili do väzby v leuvenskej väznici.

Zničené detstvo a neľahká budúcnosť

Podľa právnych zástupcov dievčaťa má tento hrozný prípad trvalé následky. „Jej detstvo jej bolo ukradnuté,“ uviedol advokát zastupujúci obeť. „Len ťažko hovorí o tom, čo sa jej stalo, no nikdy nezabudne, že má dieťa. Dieťa, o ktoré sa sama nedokáže postarať.“

Bránil sa tvrdením, že nevedel o jej mentálnom postihnutí

Odsúdený muž priznal iba jedno zo znásilnení, no prokuratúra trvala na tom, že k útokom dochádzalo opakovane. Súd uznal znásilnenie ako zločin spojený so zneužitím dôvery, čo sa považovalo za priťažujúcu okolnosť.

Počas procesu sa muž bránil tým, že nevedel o mentálnom postihnutí svojej nevlastnej dcéry – napriek tomu, že ju poznal už štyri roky.

Napokon mu súd vymeral osemročný trest odňatia slobody.