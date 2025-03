Plán USA na ukončenie vojny! VAROVANIE ministra Marca Rubia: TOTO je kľúčové, inak sa dohoda s Rusmi nedosiahne

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

MIAMI – Američania majú po ukončení bojov na Ukrajine pre Rusko dva plány. Informoval o tom minister zahraničných vecí Marco Rubio v rozhovore pre americkú rozhlasovú spoločnosť. V priebehu minulého týždňa prebehlo stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým vyslancom. Rubio sa vyjadril, že to bola sľubná výmena názorov, ktorej obsahom nemalo byť nič negatívne.

Celý svet zaujíma, kedy skončia boje na Ukrajine a čo bude obsahom budúcej mierovej zmluvy medzi Kyjevom a Moskvou. Bojujúce strany sa snažia priviesť k rokovaciemu stolu USA, ktoré podporujú Ukrajinu v obrane svojho územia od prvých fáz bojov. Mier je na spadnutie už niekoľko mesiacov. Bližšie sa k tomu vyjadril samotný minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v rozhovore pre najväčšiu americkú televíznu a rozhlasovú spoločnosť CBS.

Situácia je zložitá

Redaktorka Margaret Brennanová sa Rubia spýtala, ako prebehlo minulotýždňové stretnutie amerického vyslanca Steva Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho víkendová debata so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Stretnutia boli sľubné. Sú tu určité výzvy. Vojna prebieha na dlhom vojenskom fronte už tri roky. Situácia je napriek rokovaniam o mieri zložitá. Máme ale plán a ďalšiu fázu pre postup," začal na úvod Rubio.

Ako pokračoval, pre Rusko majú USA pripravený "plán A", kde bude cieľom zastavenie paľby a následne sa môže prejsť na "plán B". "Tam by už všetci mali zasadnúť za rokovací stôl a vytýči sa cesta k trvalému ukončeniu vojny, pričom mierová zmluva vydrží a bude rešpektovať potreby každého účastníka." povedal.

Ústupky z obcho strán

Je možné, že za rokovací stôl nezasadnú všetci. Rubio tu spomenul kyvadlovú diplomaciu. "Nikto nepovedal, že druhá fáza je ľahká, ale nemôžeme o nej ani uvažovať, kým nedosiahneme prvú," priblížil minister s tým, že je ťažké vyjednať trvalý mier, keď sa aktéri navzájom ostreľujú.

Bude si to vyžadovať veľa tvrdej práce a ústupkov z oboch strán, ale podľa Rubia musí prísť k dohode. "Táto vojna už nesmie ďalej pokračovať. Prezident (Trump) to povedal jasne a robí všetko pre to, aby sa boje ukončili," doplnil.