Bez výnimiek, bez kompromisov: Trump od apríla zavádza tvrdé clá!

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump neplánuje žiadne výnimky na americké clá z hliníka a ocele. Potvrdil tiež, že chce od 2. apríla zaviesť recipročné a sektorové clá. Podľa agentúry Reuters to šéf Bieleho domu povedal na palube vládneho lietadla Air Force One na lete z Floridy do Washingtonu.