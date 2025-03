Trump si priniesol do Oválnej pracovne prepych a zlato: Červeným tlačidlom môže požiadať o túto kuriozitu!

V Trumpovej Oválnej pracovni pribúdajú zlaté doplnky, ako aj osobné fotografie (Zdroj: Profimedia.sk)

WASHINGTON – Pozornému oku neunikne, že odkedy sa americký prezident vrátil do Bieleho domu, začal s prerábkou legendárnej Oválnej pracovne. A hoci sa zdalo, že ide iba o drobné úpravy, s pribúdajúcimi dňami v úrade úmerne rastie aj počet zlatých doplnkov.

Podľa odborníkov sa pracovňa Donalda Trumpa mení takmer každý deň. Striedmosť sa stala minulosťou a do popredia sa dostáva všadeprítomné zlato či rôzne vymoženosti, informuje CNN. Na stenách visia portréty v zlatých rámoch a zatiaľ čo Joe Biden mal šesť portrétov svojich predchodcov a Barack Obama iba dva, v Oválnej pracovni Donalda Trumpa sa počet obrazov strojnásobil. Pribudol portrét Ronalda Reagana, prezidenta Washingtona, Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina, Andrewa Jacksona či Franklina D. Roosvelta. V Oválnej pracovni nechýba ani busta Andrewa Jacksona, či drobná bronzová soška Bronco Buster.

Za chrbtom má americký prezident niekoľko ďalších zlatých sošiek a dokonca aj repliku FIFA pohára pre majstrov sveta vo futbale, zrejme z dôvodu blížiacich sa majstrovstiev sveta, ktoré sa budú konať v júli 2026 v Severnej Amerike. Modrý koberec vystriedal béžový a v pracovni nechýbajú ani medailóny, či zlaté orly. Do Oválnej pracovne sa vrátila aj busta Winstona Churchilla a to priamo oproti pracovnému stolu. Dokonca aj diaľkové ovládanie od televízora je zabalené v zlate.

Trump nešetrí ani súkromnými fotografiami a okrem fotografie svojej matky Mary Anne MacLeodovej, či otca Freda Trumpa sa v jeho pracovni nachádza aj fotografia so synom Barronom, či dcérou Tiffany. Do jeho pracovne pribudlo aj legendárne červené tlačidlo, ktorým môže požiadať o jeho obľúbený nápoj, ktorým je diétna kola. Na stole je možné nájsť zase ťažítko, na ktorom je zboku vyrytá prezidentská pečať a „TRUMP“. Na stojane pri stole je dokonca obraz, na ktorom je namaľovaný „Americký záliv“. Podľa odborníkov tak priestor, kde víta všetkých zahraničných hostí nadobudol skôr charakter galérie, no ako uviedol sám Trump, „každý prezident má právo si vyzdobiť Oválnu pracovňu“.