Spojené štáty zaviedli sankcie proti švédskej zločineckej sieti Foxtrot za spoluprácu s Iránom

Ilustračné foto (Zdroj: antipropaganda.sk)

Podľa amerického ministerstva financií a ministerstva zahraničných vecí "spolupracoval (Majid) s iránskym ministerstvom pre spravodajstvo a bezpečnosť". "Bezočivé využívanie nadnárodných zločineckých organizácií a obchodníkov s drogami Iránom zdôrazňuje snahu režimu dosiahnuť svoje ciele akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu na cenu pre komunity v celej Európe," uviedol americký minister financií Scott Bessent. Sankcie zvyčajne zahŕňajú zmrazenie aktív a zákazy vstupu do USA a boli vydané v súlade s obnovenou kampaňou "maximálneho tlaku" amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu.

archívne video

Juraj Blanár o dôvodoch rozšírenia sankcií EÚ voči Iránu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Švédska spravodajská služba Sapo minulý rok v máji oznámila, že Irán podľa nej naverboval členov švédskych zločineckých gangov na páchanie "násilných činov" proti izraelským a iným záujmom vo Švédsku. Švédske noviny Dagens Nyheter v tom čase s odvolaním na izraelskú spravodajskú službu Mossad uviedli, že Majida zadržali v Iráne. Ak by nespolupracoval s Teheránom, išiel by do väzenia.

Noviny zároveň informovali, že rovnaký osud postihol aj členov rivalského švédskeho gangu Rumba. Izraelské veľvyslanectvo v Štokholme v poslednej dobe čelí opakovaným útokom, za ktorými podľa úradov stoja zločinecké skupiny. Švédsko celkovo v posledných rokoch bojuje s prudko rastúcim násilím gangov a streľba a bombové útoky sa postupne čoraz viac vyskytujú po celej krajine.