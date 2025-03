Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu sa českí vojaci presúvajú do Bosny a Hercegoviny

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová)

PRAHA - Viac než 150 českých vojakov záložnej roty Intermediate Reserve Force (IRF) sa v utorok a v stredu presúva do Bosny a Hercegoviny (BaH) na žiadosť operačného veliteľa misie EUFOR Althea. Dôvodom je zhoršenie bezpečnostnej situácie na mieste nasadenia. V stredu to uviedlo české ministerstvo obrany.

Napätie v oblasti narástlo po tom, ako vo februári súd v Bosne a Hercegovine odsúdil prezidenta bosnianskej Republiky Srbskej (RS) Milorada Dodika na ročné väzenie a udelil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť. Rozsudok sa týkal obvinení z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN v Bosne Christiana Schmidta.

Úlohou vyslanej jednotky z ČR bude podľa českého rezortu obrany zaistiť v BaH bezpečné prostredie. Spolu s českou jednotkou bola aktivovaná aj rumunská rota a talianska vrtuľníková jednotka v celkovom počte 300 vojakov. "Zatiaľ sa počíta s nasadením českej jednotky na dobu jedného mesiaca. Vojaci budú dislokovaní v kempe Butmir v Sarajeve," spresnilo české ministerstvo.

Misia EUFOR vznikla v roku 2004 s cieľom monitorovať dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody z roku 1995, ktorá ukončila občiansku vojnu v BaH. Cieľom misie je udržiavanie bezpečného a stabilného prostredia a poskytovať pomoc ozbrojeným silám BaH pri výcviku.