15-ročný žiak znásilnil 45-ročnú Ukrajinku: Do lesa ju ťahal za ruky, z trestu vyviazol iba s podmienkou!

(Zdroj: Getty Images)

KLATOV – Hrôzostrašný incident sa stal v českom Klatove. 15-ročný mladík využil podgurážený stav 45-ročnej ženy, za ruky ju odtiahol do lesa a znásilnil ju. Pre svoj nízky vek však z trestu vyviazol iba s podmienkou a odškodným, ktoré musí žene zaplatiť.

O rozhodnutí súdu informoval v stredu sudca Petr Sperk. „Pri ukladaní trestu som bral do úvahy vek obžalovaného a dal som mu ďalšiu šancu na nápravu,“ vysvetlil sudca s odôvodnením, že išlo o mladistvého. Ak by v tomto prípade išlo o dospelú osobu, tej by bol udelený nepodmienečný trest, upresnil sudca pre novinky.cz.

SNS odmieta vyslanie vojakov do Pobaltia a žandárov na Slovensku, mrzí ho aj politika Smer-u (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

K incidentu došlo v auguste minulého roku neďaleko ubytovne, kde žena bývala. Mladík si ženu vyhliadol blízko cesty a využil jej podnapitý stav a skutočnosť, že sa nevedela udržať na nohách. Najskôr ukázal žene penis s ponukou na sex, no keď odmietla, počkal si keď padla na zem a v tom momente ju začal ťahať za ruky do neďalekého lesa.

Na tomto mieste ju vyzliekol a znásilnil. Ženu si všimla okoloidúca, ktorá zalarmovala políciu. Svedkyňa na mieste zistila, že ide o ženu s ukrajinským pôvodom, no nebolo jej rozumieť. Z jej gestikulácie však zistili, že žena bola znásilnená, preto zavolali na tiesňovú linku. Dychová skúška preukázala viac ako tri promile.

Polícii sa podľa opisu a zaistených stôp podarilo odhaliť páchateľa, ktorý bol na druhý deň zadržaný. Tínedžerovi bola nariadená ústavná výchova a odškodné vo výške 200 000 korún českých, ktoré musí poškodenej uhradiť. Z trestu ale vyviazol iba s trojročnou podmienkou.