Európska komisia predstavuje nové nariadenie pre efektívnejší návrat nelegálnych migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Hlavným cieľom nariadenia má byť zefektívnenie návratu nelegálnych migrantov do krajín pôvodu. V súčasnosti sa podľa EK darí deportovať z krajín EÚ len asi 20 percent neúspešných žiadateľov o azyl. "To je neprijateľné, to nemôžeme tolerovať," povedal na tlačovej konferencii komisár pre migráciu Magnus Brunner. Podľa neho je preto potrebné vytvoriť spravodlivý a zároveň rozhodný systém.Mnohí odmietnutí žiadatelia o azyl dlhodobo zostávajú v únijných štátoch, pretože krajiny pôvodu ich odmietajú prijať alebo konanie trvá príliš dlho.

Utečenci čakajú na vylodenie pri ostrove Lampedusa (Zdroj: SITA)

Nové nariadenie by v prípade schválenia malo zjednotiť postupy členských štátov. "Pri súčasných 27 rôznych systémoch sa tým obmedzí roztrieštenosť na úrovni Únie. Vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate umožní členskému štátu uznať a priamo vykonať rozhodnutie o návrate vydané iným členským štátom bez toho, aby musel začať nový proces," uvádza EK v tlačovej správe. Mala vzniknúť aj zdieľaná databáza v rámci EÚ.V novom návrhu EK sa uvádza aj možnosť zriadenia návratových centier mimo EÚ. Na túto možnosť vyzývali v rámci zavedenia inovatívnych riešení na zvládanie nelegálnej migrácie aj niektoré členské štáty. "Návrhom sa zavádza právna možnosť vrátiť osoby, ktoré sa neoprávnene zdržiavajú v EÚ a ktorým bolo vydané konečné rozhodnutie o návrate, do tretej krajiny na základe dohody alebo dojednania uzavretého na bilaterálnej úrovni alebo na úrovni EÚ," uvádza sa v návrhu.

EK zdôrazňuje, že dohoda sa môže uzavrieť len s treťou krajinou, ktorá dodržiava medzinárodné normy a zásady v oblasti ľudských práv v súlade s medzinárodným právom. Rodiny s maloletými deťmi a maloleté osoby bez sprievodu by z tohto systému mali byť vylúčené. Vykonávanie takýchto dohôd alebo dojednaní by muselo podliehať monitorovaniu.Návrh sa zaoberá najmä vnútornými aspektmi migrácie. Prvok zameraný na vonkajšie vzťahy - revízia koncepcie tzv. bezpečných tretích krajín - má byť hotový v júni, píše portál Politico. Brunner uviedol, že jeho plán by mohol byť predstavený oveľa skôr.Zámer pripraviť nový právny predpis EÚ oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová na summite Európskej rady v októbri minulého roka. Nariadenie by malo dopĺňať pakt o migrácii schválený minulý rok a nahradiť doterajšiu návratovú smernicu z roku 2008, pričom pokus o jej revíziu v roku 2018 zlyhal.

O návrhu budú v takzvaných trialógoch rokovať Európsky parlament s Radou EÚ, ktorá zastupuje členské štáty a musí prejsť riadnym schválením.Viaceré humanitárne organizácie sa podľa Euronews obávajú, že odsun zamietnutých žiadateľov o azyl mimo územia EÚ by znížil súdny dohľad a viedol by k nekontrolovanému porušovaniu ľudských práv. Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) ešte vo februári varovala EK, že akýkoľvek podobný projekt musí zaručiť zákonné a dôstojné zaobchádzanie s migrantmi. Podľa nej sa budú musieť naďalej dodržiavať právne predpisy EÚ, i keď centrá budú mimo jej územia.