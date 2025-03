Maďarský poslanec dostal v parlamente poriadne mastnú pokutu za Orbánov prejav o slobode

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér potrestal nezávislého poslanca Ákosa Hadházyho pokutou vo výške sedem miliónov forintov (17 531 eur) za to, že v parlamente prehral úryvok z prejavu premiéra Viktora Orbána z roku 2007, v ktorom hovorí o slobode. Hadházy o postihu napísal v pondelok v príspevku na Facebooku.

Poslanec, ktorý bol pôvodne členom terajšej vládnej strany Fidesz a neskôr opozičnej ochranárskej strany LMP, podotkol, že trest očakával, no prekvapilo ho zdôvodnenie Kövéra. "Obviňuje ma nielen z toho, že som prehral jeden a pol minútový prejav, ale sedemmiliónovú pokutu odôvodňuje aj tým, že som údajne z parlamentu urobil ilegálne bábkové divadlo a že som v ním riadenej inštitúcii už roky neprehovoril," zdôraznil Hadházy.

"Kövérov list je dôležitým dokumentom doby, v ktorom vládna moc vyjadruje, že od opozície očakáva sedieť v parlamente a ticho so založenými rukami počúvať aj tie najväčšie podlosti. Pritom by sa opozícia samozrejme mala občas ozvať, ale povedať môže iba to, čo mu súdruh Kövér dovolí," poznamenal Hadházy.

Server mandiner.hu v tejto súvislosti, poznamenal, že nejde o prvý prípad, keď tento poslanec dostal pokutu od predsedu zákonodarného zboru, pričom ani teraz nereagoval tým, že by sa nad sebou zamyslel. Namiesto toho opäť vyzval ľudí, aby mu pomohli pokutu uhradiť, pripomenul mandiner.hu.