Orbán pricestoval do Kisbajcsu, kde vypukla slintačka a krívačka

Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok popoludní pricestoval do severomaďarskej obce Kisbajcs neďaleko slovenských hraníc, kde 7. marca na miestnej farme dobytka identifikovali vírus nákazlivého ochorenia slintačky a krívačky. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera aktuálne zhruba tisíc ton usmrtených zvierat nepretržite odvážajú nákladné autá z Kisbajcsu k mestu Bábolna. Tam ich likvidujú v obrovskej jame, do ktorej dobytok rýchlym tempom zahrabávajú, uviedla komernčá televízia RTL. Orbán počas cesty do Kisbajcsu zverejnil na Facebooku video, v ktorom hovoril o tom, že podobná epidémia sa naposledy v Maďarsku vyskytla ešte počas jeho detstva. Zdôraznil, že príslušné úrady musia epidémiu zastaviť. Do Kisbajcsu pricestoval aj minister pôdohospodárstva István Nagy.

Vysoko nákazlivé ochorenie sa v Maďarsku opäť objavilo po viac ako 50 rokoch

Hlavný veterinárny lekár Szabolcs Pásztor nariadil 7. marca okamžité opatrenia proti šíreniu choroby, ktorá spôsobuje vážne ekonomické škody. Poznamenal, že vysoko nákazlivé ochorenie sa v Maďarsku opäť objavilo po viac ako 50 rokoch. Klasické príznaky slintačky a krívačky sa na farme s 1400 kusmi dobytka zistili začiatkom marca. Pásztor okamžite nariadil zatvorenie farmy a začatie epidemiologického vyšetrovania. Proti šíreniu choroby už začali platiť mimoriadne prísne regulačné opatrenia vrátane zákazu prepravy dotknutých druhov zvierat a produktov z nich.

Úmrtnosť je zvyčajne nízka

Slintačka a krívačka je vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, prasiat a iných párnokopytníkov. Vírus sa ľahko prenáša dotykom a vzduchom a dokáže rýchlo napadnúť celé stáda. Ľudia ho môžu ďalej rozširovať poľnohospodárskymi strojmi, obuvou, ošatením a pneumatikami vozidiel, ktoré s vírusom prišli do kontaktu. Úmrtnosť je zvyčajne nízka, nákaza však u zvierat vyvoláva horúčku, stratu chuti do jedla, nadmernú produkciu slín, pľuzgiere a ďalšie príznaky.