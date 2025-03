Európsku úniu trápi nedostatok liekov: ZOZNAM Chýbajú aj KRITICKÉ pre zdravie ľudí!

Cyanokit je jediný liek schválený EÚ na liečbu otravy kyanidom. Obsahuje účinnú látku hydroxokobalamín alebo vitamín B12a, ktorý je na zozname kritických liekov EÚ. V decembri 2024 zdravotnícke úrady uviedli, že výroba Cyanokitu bola pozastavená po tom, čo výrobca liekov zistil, že niektoré šarže mohli byť kontaminované. Keďže je však riziko kontaminácie nízke a neexistuje alternatívna protilátka, podľa EMA sú stále v obehu. Očakáva sa, že nedostatok bude vyriešený do mája 2025.

Amoxicilín

Amoxicilín je antibiotikum na bakteriálne infekcie. Nedostatok sa začal v októbri 2022 po tom, čo nárast respiračných ochorení viedol k vyššiemu dopytu po antibiotikách. Výrobcom tiež chýbal dostatok personálu na výrobu lieku, uviedla EMA. Tieto problémy sa odvtedy vo väčšine krajín zmiernili, ale niektoré občasné problémy s dodávkami pretrvávajú v celej Európe.

Niektoré inhalátory

Ľudia s astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a inými problémami s dýchaním užívajú salbutamol, zvyčajne pomocou inhalátora alebo rozprašovača. Výrobcovia sa snažia uspokojiť rastúci dopyt po inhalátoroch, čo vedie k občasnému nedostatku salbutamolu vo väčšine krajín EÚ. K dispozícii sú alternatívy, ale očakáva sa, že nedostatok potrvá minimálne do polovice roku 2025.

Niekoľko druhov inzulínu

Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu užívajú inzulín na kontrolu hladiny cukru v krvi. Problémy pri výrobe určitých typov inzulínu – Insuman Rapid, Basal a Comb 25 – začiatkom roka 2023 spôsobili oneskorenia v rámci dodávateľského reťazca. Výrobca liekov sa tiež rozhodol prestať vyrábať tieto typy inzulínu, čo podnietilo EMA, aby vyzvala lekárov, aby previedli svojich pacientov na iné značky.

Sedem liekov na rakovinu

EÚ nemá dostatok siedmich liekov používaných na liečbu rôznych typov rakoviny vrátane hycamtínu, metotrexátu, fludarabínu, fluóruracilu, cisplatiny, fasturtecu a paklitaxelu.

Nedostatok je spôsobený najmä výrobnými problémami, hoci neočakávaný dopyt po injekciách metotrexátu – ktoré môžu pomôcť aj pri liečbe zápalových stavov, ako je reumatoidná artritída, psoriáza a Crohnova choroba – zhoršil ich nedostatok v niektorých európskych krajinách. Nedostatky sa začínajú riešiť pri niekoľkých z týchto liekov a medzičasom sú k dispozícii alternatívne možnosti pre niektoré z nich.

Vakcína proti vírusu prenášanému komármi

Ixiaro je vakcína proti japonskej encefalitíde, ktorá súvisí s vírusom dengue, žltej zimnice a západonílskym vírusom a spôsobuje zápal mozgu. Zvýšený dopyt a výrobné problémy spôsobili nedostatok vakcíny, hoci úroveň ponuky sa odvtedy zlepšila.

Agentúra EMA očakávala, že nedostatok, ktorý postihol Írsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko, bude vyriešený do konca januára, ale írske úrady teraz tvrdia, že by tam mal byť opäť na sklade do konca apríla 2025.

Liek na choroby krvi

Peginterferón alfa-2a, predávaný ako Pegasys, sa používa na liečbu chronickej hepatitídy B a C, ako aj iných ochorení krvi. Neočakávane vysoký dopyt po lieku viedol k nedostatku, ktorý by podľa EMA mal byť vyriešený neskôr v roku 2025.

Liečba schizofrénie

Zypadhera, tiež známa ako olanzapín, pomáha pri liečbe schizofrénie. Pacienti, ktorí užili liek ústami, ho potom môžu začať užívať injekčne – ale ihiel je nedostatok kvôli výrobným problémom, čo vedie k občasnému nedostatku Zypadhery v niektorých európskych krajinách. Obmedzené množstvá sú teraz k dispozícii na miestach, ako je Belgicko.

Liek na prevenciu srdcového infarktu

Integrilin môže pomôcť predchádzať infarktu u dospelých so silnou bolesťou na hrudníku a u tých, ktorí už mali určitý typ srdcového infarktu. Problémy s dodávkami účinnej látky, eptifibatidu, prinútili výrobcu liekov GlaxoSmithKline zastaviť výrobu lieku a stiahnuť ho z trhu EÚ. Existujú však alternatívy.

Liek na očné problémy