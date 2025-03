Desivé varovanie nemeckej tajnej služby: Rusko sa chystá otestovať jednotu Západu!

V prípade ak Putin vyhrá na Ukrajine, dostane sa do bezprostrednej blízkosti východnej hranice NATO. Západ to berie ako vojenskú hrozbu (Zdroj: SITA/AP/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo, X/Institute for the Study of War)

BERLÍN - Rusko má v úmysle otestovať jednotu Západu a to najmä v súvislosti s článkom päť severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane NATO, tvrdí šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby (BND) Bruno Kahl. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.