Nemecká polícia zasahovala proti pašovaniu áut do Ruska a obchádzaniu sankcií Európskej únie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Nemecká polícia zasahovala v stredu proti skupine podozrivej z pašovania luxusných áut do Ruska. Informujeme na základe správy agentúry DPA.

Polícia pri raziách v Berlíne a v bavorskom meste Landshut zadržala 46-ročnú Bielorusku a skonfiškovala päť vozidiel. Prokuratúra požiadala súd o útekovú väzbu pre ňu počas vyšetrovania prípadu. Podľa doterajších zistení išlo o pašovanie 192 áut v celkovej hodnote približne 21,4 milióna eur, informovala polícia. Okrem Bielorusky vyšetruje aj jej dvoch komplicov podozrivých z obchádzania protiruských sankcií. Trojica pravdepodobne vyviezla od 5. apríla 2022 do Ruska množstvo áut.

Zákaz predaja všetkých automobilov do Ruska

EÚ zakázala 15. marca 2022 vývoz luxusného tovaru do Ruska vrátane automobilov drahších ako 50.000 eur. Sankcie 24. júna 2023 sprísnila a zakázala predaj všetkých automobilov do Ruska bez ohľadu na ich cenu. Predajca zadržaných automobilov údajne sfalšoval dokumenty, aby vznikol dojem, že sa vyvážajú do Bieloruska, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu a tým obišiel sankcie. Podľa vyšetrovania však najmenej 186 áut skončilo v Rusku.