Poľský premiér Donald Tusk: Zbrojenie je spôsobom, ako uniknúť katastrofe, nie sa k nej priblížiť

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk v piatkovom prejave pred poslancami Sejmu a prezidentom Andrzejom Dudom vyhlásil, že zbrojenie je spôsobom, ako uniknúť katastrofe, nie sa k nej priblížiť. Podľa jeho informácií Rusko zbrojí v miere, ktorá by mu mohla do štyroch až piatich rokov umožniť väčšiu konfrontáciu nielen voči Ukrajine.

archívne video Ukrajinskí bojovníci prekonávajú prekážkovú dráhu pod vedením britských inštruktorov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Správu aktualizujeme.