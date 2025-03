Šutaj Eštok je rád: Zo záverov samitu nevyplýva povinnosť Slovenska vojensky pomáhať Ukrajine

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Uvedomujem si, že vždy je to o nejakom umení možného, ale budem sa baviť s predsedom vlády, aby nám vysvetlil, aký bol priebeh samitu, aby sme aj my poznali, ako to prebiehalo a prečo sú závery nakoniec tak, povedal by som, nejakou ľahšou formou aplikované," povedal Šutaj Eštok počas piatkovej tlačovej konferencie. "Zo záverov, ak som si dobre prečítal, nevyplývajú žiadne povinnosti pre Slovensko, aby sme sa ďalej nejako zaviazali či už finančnou alebo vojenskou pomocou pre Ukrajinu a že tá pomoc je vyslovene na bilaterálnych dohodách medzi Ukrajinou a jednotlivými členskými štátmi," doplnil.

Vládna koalícia je podľa neho proti tomu, aby naďalej prebiehala vojenská pomoc. "Sme absolútne pripravení pomôcť humanitárne, ale cieľom slovenskej diplomacie je to, aby apelovala aj na Európsku úniu, aj na Ukrajinu, aj na Rusko, aj na Spojené štáty americké, aby čo najskôr nastalo prímerie a rokovanie o mieri," skonštatoval líder Hlasu-SD.

Všetci 27 lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok (6. 3.) na samite v Bruseli dohodli na záverečnom texte o posilnení obrany bloku. Maďarský premiér Viktor Orbán vetoval závery, ktoré sa týkali poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine. V návrhu vyhlásenia, ktorý podporilo zvyšných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, sa potvrdzuje doterajší postoj EÚ k vojne na Ukrajine, zdôrazňuje sa potreba spravodlivého a trvalého mieru a záväzok bloku pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách vrátane vojenskej podpory.