Šokujúce slová amerického ministra zdravotníctva Kennedyho: Depresie vylieči práca na farme, osýpky vitamín

WASHINGTON - Nový americký minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Robert F. Kennedy Jr. stihol už v prvých týždňoch po nástupe do funkcie rozvíriť vody a spustil vášnivé diskusie. Odborníkov na verejné zdravie nedávno znepokojil vyzdvihovaním používania vitamínu A v boji proti rastúcej epidémii osýpok v Texase. Kennedy však neostal len pri tom. Predstavil aj plán, podľa ktorého by pacienti s depresiou, ADHD či závislosťami mali namiesto liekov absolvovať "liečbu" prácou na čerstvom vzduchu.

Kennedy je presvedčený, že lieky ako antidepresíva či lieky na ADHD sa v USA predpisujú zbytočne často a že niektoré z nich môžu byť dokonca návykovejšie ako tvrdé drogy. Prichádza tak s neštandardnou víziou, ako riešiť problémy so závislosťami, depresiami a poruchami pozornosti. Namiesto tradičných liekov navrhuje posielať pacientov na tzv. wellness farmy, kde by pracovali na čerstvom vzduchu, pestovali zeleninu, cvičili jogu a meditovali. Podľa Kennedyho by takýto návrat k prírode mal zlepšiť fyzické aj duševné zdravie. Financovanie takýchto zariadení chce pokryť z výnosov legálneho predaja marihuany.

Jeho slová a plán však vyvolali ostrú kritiku zo strany odborníkov. Psychiatri a lekári upozorňujú, že Kennedy ignoruje desaťročia výskumov, ktoré preukázali účinnosť moderných liekov pri liečbe depresie, úzkostí či porúch pozornosti. Českí lekári pre denník N uviedli, že Kennedyho návrh predstavuje krok späť o sto rokov v liečbe duševne chorých a je podľa nich nebezpečné nahrádzať overené farmakologické metódy alternatívnymi prístupmi bez dostatočnej vedeckej podpory.

Dôraz na vitamín A pri liečbe osýpok znepokojuje odborníkov

Odborníkov okrem toho dvíhajú zo stoličiek aj jeho vyhlásenia o osýpkach, s ktorými aktuálne bojujú v štáte Texas. Kennedy, ktorý roky kritizoval očkovanie proti osýpkam a vyzdvihoval vitamín A ako liek, teraz využíva svoj vládny post na propagáciu prínosu vitamínu. "Hoci neexistuje žiadne schválené antivirotikum pre osoby, ktoré mohli byť nakazené, Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nedávno aktualizovalo svoje odporúčania v prospech podávania vitamínu A pod lekárskym dohľadom osobám s miernou, stredne ťažkou a ťažkou infekciou," napísal Kennedy v komentári, ktorý zverejnil web stanice Fox.

Kennedy v článku tiež uviedol, že vitamín A môže výrazne znížiť úmrtnosť na osýpky. Odborníci uznávajú, že vitamín A môže byť v niektorých prípadoch po nakazení sa touto chorobou prospešný, ale že nenahrádza očkovanie proti osýpkam a môže byť nebezpečný. Používa sa ako podporná liečba najmä v krajinách, kde sú deti podvyživené a trpia jeho nedostatkom.

Nadmerné užívanie vitamínu A môže viesť k zlyhaniu pečene a smrti, varujú odborníci a lekárske štúdie, čo sa v Kennedyho komentári neuvádza. „Môže to byť nebezpečné. Užívanie vysokých dávok môže spôsobiť všetko od závratov, nevoľnosti, bolestí hlavy až po kómu,“ povedala Patsy Stinchfieldová, bývalá prezidentka Národnej nadácie pre infekčné choroby (NFID). Hoci Kennedy v článku uviedol, že očkovanie chráni deti a prispieva k imunite spoločnosti, niektorí kritici tvrdia, že mal výslovne odporučiť očkovanie ako najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob prevencie osýpok. „Rozhodnutie o očkovaní je osobnou záležitosťou,“ povedal minister zdravotníctva.