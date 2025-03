Belgická vláda chce zvýšiť financovanie armády o štyri miliardy eur

Belgický kráľ Filip (vpravo) a nový belgický premiér Baart De Wewer. (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

Po plánovanom zvýšení by celkové výdavky Belgicka na obranu v tomto roku dosiahli dve percentá jeho hrubého domáceho produktu, čo je minimálna úroveň dohodnutá medzi spojencami NATO. Belgická vláda minulý mesiac uviedla, že túto hranicu dosiahne do roku 2029. Podľa denníka De Tijd to však De Waver plánuje docieliť už do summitu NATO 24. júna.

Belgicko stanovené dve percentá doposiaľ nikdy nedosiahlo a v súčasnosti sú výdavky na obranu v hodnote 1,3 percent HDP krajiny. Vyjadrenia belgického predsedu vlády prichádzajú v čase, kedy šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by Európska únia mohla mobilizovať takmer 800 miliárd eur s cieľom masívne zvýšiť svoje výdavky na obranu.