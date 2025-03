Katar odmietol izraelské vyšetrovanie spájajúce katarskú pomoc s útokom Hamasu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

"Falošné obvinenia bezpečnostnej agentúry Šin bet spájajúce katarskú pomoc s útokom zo 7. októbra sú len ďalším príkladom odkláňania pozornosti poháňaného vlastnými záujmami a snahou o sebazáchovu v izraelskej politike," uviedol vo vyhlásení katarský medzinárodný mediálny úrad. Šin bet v utorok zverejnila súhrn zistení vyšetrovania útoku Hamasu, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Tajná služba priznala svoje zlyhanie a uviedla, že ak by konala inak, mohla by zabrániť "masakre". Väčšinou však poukázala na vonkajšie faktory, medzi ktorými bola aj spomínaná pomoc Kataru militantnému hnutiu.

Nikdy nedodal žiadnu pomoc politickému ani vojenskému krídlu Hamasu

Tajná služba uviedla, že "prílev katarských finančných prostriedkov a ich presun vojenskému krídlu" Hamasu bol podľa jej zhrnutia jedným z hlavných dôvodov posilnenia hnutia, ktoré mu umožnilo podniknúť útok. "Je dobre známe - v Izraeli aj na medzinárodnej úrovni - že všetka pomoc posielaná z Kataru do Gazy bola presunutá s plným vedomím, podporou a dohľadom súčasnej a predchádzajúcej izraelskej administratívy a ich bezpečnostných agentúr vrátane Šin bet," pokračoval Katar vo vyhlásení. Dodal, že nikdy nedodal žiadnu pomoc politickému ani vojenskému krídlu Hamasu.

Katar spolu s USA a Egyptom zohrával dôležitú úlohu pri sprostredkovaní prímeria

Katar od roku 2012 hostí politickú kanceláriu Hamasu, čo odobrili aj Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela. AFP však zdôrazňuje, že táto skutočnosť podnecuje obvinenia z podpory palestínskych militantov zo strany Kataru, ktorý to popiera. Katar spolu s USA a Egyptom zohrával dôležitú úlohu pri sprostredkovaní prímeria medzi Hamasom a Izraelom v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára. Prvá fáza prímeria však skončila počas uplynulého víkendu a strany sa doteraz nedohodli na jej pokračovaní alebo postúpení do ďalšej fázy, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny.

"Šin bet a ďalšie izraelské bezpečnostné agentúry by sa v tejto kritickej chvíli mali namiesto uchyľovania sa k taktike odvádzania pozornosti sústrediť na záchranu zvyšných rukojemníkov a hľadanie riešenia, ktoré by zaručilo dlhotrvajúcu regionálnu bezpečnosť," uviedol Katar. Tvrdenie o tom, že Dauha poskytovala Hamasu pomoc, je podľa katarského vyhlásenia falošné a slúži ako "dôkaz toho, že žalujúci majú v úmysle predĺžiť vojnu".