Zelenskyj varuje Západ: TAKÉTO situácie môžu využiť naši nepriatelia! Trumpovi sa odmietol ospravedlniť

Prezident Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov)

LONDÝN – Nedávne stretnutie prezidentov Ukrajiny a Spojených štátov obletelo celý svet. Prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel do Bieleho domu, kde si v Oválnej pracovni musel vypočuť negatívne postoje Donalda Trumpa aj viceprezidenta JD Vancea. Stretnutie nemalo ten správny nádych, no Zelenskyj by ďalšie pozvanie neodmietol.