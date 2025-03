Postoj ambasády USA sa zásadne otočil: Po cirkuse v Oválnej pracovni prišiel náklad, taká hanba tu ešte nebola!

Americkej ambasáde sa otočili chrbtom zvučné mená. (Zdroj: SITA/Branislav Bibel, TASR/AP Photo/Mystyslav Chernov, Pavol Zachar, Facebook/Radovan Bránik)

BRATISLAVA - Len málokto nevnímal to, čo sa koncom minulého týždňa odohralo v Oválnej pracovni Bieleho domu v Spojených štátoch amerických. Po tom, ako sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký náprotivok Donald Trump a viceprezident JD Vance ústne posekali, nezostal kameň na kameni. To sa týka aj sociálnych sietí, kde aj americká ambasáda USA na Slovensku zásadne zmenila svoju rétoriku. Zo záchrany Ukrajiny a podpory jej vojska už nezostalo nič a namiesto toho sa vyzdvihuje postoj Trumpa a Vanca, čo pobúrilo viaceré významné politické a bezpečnostné osobnosti na Slovensku.

Pobúrenie spôsobil status americkej ambasády, ktorá citovala slová amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Ten sa uzniesol na tom, že americký národ by mal byť "hrdý na to, akého majú prezidenta". "Jeho hlavným cieľom nie je vstupovať do vojen, ale vojnám predchádzať," citovala Rubia americká ambasáda na Slovensku.

Ukrajinu len donedávna vo veľkom podporovali

Tá má pritom len v pomerne nedávnom archíve uchované niekoľko mesiacov staré grafiky o tom, ako treba podporovať celistvosť Ukrajiny a jej obranu voči ruskému agresorovi. Po iniciatíve Spoločne s Ukrajinou a obrázkami nižšie už nezostalo nič. Všetko sa však zmenilo januárovým začiatkom úradovania staronového prezidenta Donalda Trumpa z radov Republikánov.

Najskôr náklad od občanov...

Krátko na to, ako boli uverejnené slová Marca Rubia, sa pod príspevkom spustila vlna negatívnych komentárov od šokovaných ľudí, ktorí nesúhlasia s Trumpovou protiukrajinskou politikou. "Prečo nepožadujete od Ruska, aby prestalo porušovať Budapeštianske memorandum z roku 1994?; "Devalvujete sami seba, nech sa páči; Ako hlboko ste klesli...; Toto je neuveriteľná hanba pre USA," zaznieva z radov nespokojných občanov.

... a potom aj od odborníkov

Medzi znepokojenými ľuďmi sa nachádzali aj významné osobnosti spoločenského významu na Slovensku. Prvý z nich je bezpečnostný analytik Radovan Bránik, ktorý neskrýva údiv nad slovami Marca Rubia, ktoré ambasáda citovala. "Nebudem si spôsobovať nevoľnosť sledovaním vašej stránky. Ak budem chcieť manipulatívnu podprahovú podporu okupácie Ukrajiny, nazriem občas na stránku ruskej ambasády - tam je ten obsah logicky očakávateľný," napísal Bránik, ktorý si zrušil odber kanála amerického veľvyslanectva na Slovensku.

Šebej si takýto výjav nepamätá

Jeho slová doplnil aj bývalý politik a bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu František Šebej, ktorý kompetetným adresoval rázne slová rovno v angličtine. "Mali by ste sa hanbiť. V Oválnej pracovni dvaja morálne zvrhlí jednotlivci - Trump a Vance - urážali, ponižovali a šikanovali vojnového hrdinu, prezidenta krajiny napadnutej fašistickým nepriateľom a bojujúceho o prežitie. Strávil som mnoho rokov v zahraničnej politike, predsedal som zahraničnému výboru nášho parlamentu a nepamätám si, že by som niekedy videl také nechutné správanie. Som naozaj zdesený," uzniesol sa sklamaný Šebej.